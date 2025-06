Clara Brugada inaugura Módulo de Compra Segura para combatir el robo de autos en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la reinauguración del Módulo de Compra Segura de Vehículos, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que permitirá realizar transacciones de compraventa rápidas y seguras, además de combatir el robo de autos cometido mediante ofertas fraudulentas, principalmente en redes sociales.

“Vamos a tener un lugar donde, de manera muy segura, van a poder hacer esta compra. Inviten a la contraparte... y si no quieren venir, pues duden, porque aquí no se les cobra un peso. Aquí se va a verificar que no tengamos problemas. Vamos a hacer que este delito disminuya”, resaltó.

Autoridades capitalinas buscan frenar fraudes en compraventa de autos en plataformas digitales. ı Foto: Gobierno CDMX

En las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Chinampac de Juárez, la mandataria capitalina explicó que esta iniciativa ayuda a evitar la venta de autos robados y enfrenta un modus operandi frecuente: ofrecer autos a bajo costo en Marketplace de Facebook y asaltar al comprador en el punto de encuentro.

“¿Qué queremos? Que este módulo no sólo prevenga delitos, sino que también proteja al consumidor, cierre espacios a la economía ilegal y salve vidas. Hoy empezamos en Iztapalapa y muy pronto abriremos en otros puntos de la ciudad”, remarcó.

La Ciudad de México refuerza su estrategia contra el robo de autos y autopartes. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada recordó que su administración emprendió una estrategia contra el robo de vehículos, la cual ha dado resultados: las carpetas de investigación por este delito bajaron de 12,980 en 2019 a 6,545 en 2024. El promedio diario de robos en la capital pasó de 39.7 en 2018 a 16.5 en mayo de 2025.

Señaló que la estrategia se basa en prevención, control, investigación y coordinación metropolitana, con acciones como:

Verificaciones de negocios de autopartes

Ferias de tecnología para la prevención

Operativos policiales en zonas prioritarias

Jornadas casa por casa sobre autocuidado vehicular

Padrones de empresas de marcaje de autopartes

Acciones conjuntas con el Estado de México

Grupo de trabajo interdisciplinario

El nuevo módulo permite verificar vehículos y formalizar compras con acompañamiento policial. ı Foto: Gobierno CDMX

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, explicó que el primer paso es agendar cita en el portal Compra Segura de la FGJCDMX. Luego, el comprador y propietario deben acudir con el vehículo y documentos para que peritos técnicos verifiquen:

Número de motor

Número de identificación vehicular (NIP)

Número estructural y otros elementos

Los datos se cruzan con bases como Plataforma México, Repuve, OCRA, AMIS y RAPI. Si no hay irregularidades, se entrega una constancia de legalidad. Si hay reporte de robo, se ofrece asesoría jurídica gratuita y, si aplica, se inicia una carpeta de investigación.

Además, el módulo ofrece:

Espacio para formalizar la compraventa con seguridad

Acompañamiento policial si la transacción es en otro lugar

Área de gestión de movilidad en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) para trámites

Servicio de tatuado de autopartes para inhibir robos

“Cortamos el flujo de vehículos ilegales en el mercado secundario, impedimos su circulación con documentos falsos o placas sobrepuestas, y cerramos la puerta a la criminalidad”, afirmó Alcalde Luján.

Informó que este año se han realizado:

Más de 100 cateos

20 verificaciones administrativas

Aseguramiento de 2,300 toneladas de autopartes

100 órdenes de aprehensión cumplidas

Recuperación de 500 vehículos

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, anunció que remodelan un segundo módulo en Doctor Vértiz, alcaldía Cuauhtémoc, y construyen un tercero en Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

También destacó la actualización de la app Mi Policía, que ahora ofrece:

Acompañamiento en compraventa segura de autos

Resguardo en transacciones bancarias

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que Semovi finalizará los trámites vehiculares del módulo, como:

Alta, baja y cambio de placas

Registro interestatal de vehículos

Cambio de tarjeta de circulación

Licencia permanente

Finalmente, la directora de la OCRA, Patricia Bugarín García, celebró esta iniciativa que protege el patrimonio ciudadano:“Reconocemos el gran acierto de la Jefa de Gobierno al iniciar una estrategia de seis puntos que avanza exitosamente”.

