Mantienen Federación y CDMX secrecía del caso Ximena y José

Los gobiernos federal y de la Ciudad de México anunciaron que mantendrán, por el momento, en secrecía las investigaciones sobre los asesinatos de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la mandataria capitalina, Clara Brugada Molina.

En su tradicional conferencia matutina, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, hasta que no haya más avances, no habrá más información sobre el tema, pues el objetivo es cuidar las indagatorias.

“Tomamos la decisión de no informar hasta que no haya más avances. (Es para) cuidar la investigación, como en otros casos, no es la primera vez que lo hacemos. Cuando son investigaciones delicadas preferimos guardar la información y continuar trabajando”, dijo.

El Dato: Las autoridades capitalinas aún no informan acerca de la camioneta Van en la que huyeron los presuntos criminales rumbo al Estado de México, tras los asesinatos.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la decisión la tomaron la Federación y la Fiscalía General de la República en conjunto con el Gobierno capitalino, la Fiscalía local y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El funcionario federal afirmó que los trabajos para esclarecer este homicidio, ocurrido el pasado 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Xola del Metro, alcaldía Benito Juárez, continuarán hasta que los responsables estén detenidos.

De acuerdo con la grabación de un inmueble que está localizado frente al sitio en el que ocurrió el crimen, un sujeto con casco de motociclista esperaba a los funcionarios capitalinos sobre la vialidad.

4 presuntos criminales participaron en los homicidios del 20 de mayo

Guzmán Cuevas llegó en su automóvil al sitio para esperar a Muñoz Vega, quien, minutos después, salió del bajopuente que está en el lugar, caminó al vehículo y cuando intentó subir, el sujeto que los vigilaba se colocó frente a ellos y les disparó más de una docena de veces. El asesino huyó en dirección contraria a Tlalpan.

Ayer, al presentar su informe de seguridad de mayo, Brugada Molina dijo que una vez que las investigaciones de los dos crímenes arrojen los resultados “que amerita este caso” serán dados a conocer.

La Jefa de Gobierno confió en que haya justicia para su secretaria particular y su asesor, a quienes conoció desde hace varios años, pues colaboraron con ella mientras gobernó la alcaldía Iztapalapa.

12 disparos de arma de fuego recibieron, en total, Ximena Guzmán y José Muñoz

“Lo que sucedió a nuestros compañeros Ximena y Pepe, fue una tragedia. Se está investigando y estoy segura, como en la mayoría de los casos, que se va a detener a los culpables y que no habrá impunidad. Las investigaciones siguen y siguen todos los días, y no se va a detener”, dijo.

El pasado 21 de mayo, la fiscala local, Bertha María Alcalde Luján, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informaron que los dos funcionarios no sólo habrían sido vigilados en días previos, sino que en el crimen participaron al menos cuatro personas: el sicario y tres más que lo ayudaron a escapar.

Además de anunciar que en días próximos anunciará a quienes releven a Guzmán Cuevas y a Muñoz Vega, la mandataria local mencionó que, a pesar de estos asesinatos, la estrategia de seguridad continuará, pues, afirmó, la incidencia delictiva va la baja.

El Tip: La SSC detuvo, entre enero y mayo de 2025, a tres mil 899 personas por delitos de alto impacto, entre ellas, 23 objetivos prioritarios.

“Este lamentable evento, no define todos los esfuerzos desplegados para combatir la inseguridad de la Ciudad de México. Es decir, que, a pesar de este suceso, la ciudad viene bajando en su incidencia delictiva todos los días

“Tengan la certeza que nada nos va a desviar del objetivo de hacer más segura la Ciudad de México, de estar del lado de las víctimas, de hacer valer los derechos de todas y todos, y de luchar contra la impunidad”, aseguró la morenista.

Brugada Molina destacó que, entre mayo de 2025 y el mismo mes de 2019, los delitos de alto impacto registran una disminución de 65.7 por ciento; además, si la comparación se hace con 2024, la reducción es de 11 por ciento.

Asimismo, la funcionaria local indicó que el promedio diario de delitos de alto impacto bajó de 154 casos en 2019 a 62.5 en mayo de 2025. Resaltó que entre 2019 y 2025 el homicidio doloso disminuyó 64 por ciento, por lo que el mes de mayo del presente año fue el de menos casos desde 2006.

Alcalde Luján resaltó que, mientras la incidencia delictiva baja, las detenciones y judicializaciones aumentaron 18.8 por ciento entre mayo de 2024 y el de 2025. En cuanto al feminicidio, la fiscala refirió que los casos se redujeron 46.2 por ciento en los primeros cinco meses de esos años.

“Tenemos registrados 26 feminicidios. Esto bajó en 2025, con 14 feminicidios reportados; no obstante, la disminución de casos, hemos aumentado el número de detenciones y judicializaciones de feminicidas.

“Tenemos 39 casos de detenciones y judicializaciones en 2024. En 2025 aumentó a 52; es decir, aumentó 33.3 por ciento. Podemos decir que la eficiencia ministerial, es decir, las judicializaciones entre el número de casos, es de 371 por ciento” argumentó.

SIGUE EL CASO MILTON. Alcalde Luján informó que la indagatoria del asesinato del coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la SSC, Milton Morales Figueroa, es investigada por la Federación y la Fiscalía del Estado de México.

Al respecto, Vázquez Camacho destacó que aún faltan dos personas por detener, mismas que están identificadas, por lo que, dijo, continúan las investigaciones de este crimen ocurrido el 20 de julio de 2024.

“La investigación no se ha soltado. Todos los días se trabaja en ella. En su momento se dio cuenta de nueve detenciones. Siguen sus procesos en el Estado de México y seguimos trabajando para detener a otras dos personas”, declaró.