Publican lista de deudores alimentarios de la capital

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la publicación de la lista de deudores alimentarios, por lo que la capital se convirtió en la tercera entidad federativa en transparentar este registro, después de Oaxaca y Coahuila.

En conferencia, la mandataria local destacó que esta acción es de justicia para las mujeres, pues consideró que los nombres de las personas deudoras alimentarias deben ser públicos, lo que ayudará también, por ejemplo, en la elección para la contratación de personal en una empresa.

“Al Gobierno local nos corresponde que las mujeres tengan acceso a una lista de quien no es responsable de sus actos (...) Los deudores no pueden ser anónimos. Éste es un acto de justicia, porque en esta ciudad no debe haber lugar para la impunidad.

El Dato: El Congreso local aplazó hasta 2030 la entrada en vigor de la Ley 3 de 3 para impedir que deudores alimentarios sean postulados a cargos de elección popular.

“Un gran número de mujeres había luchado para lograr esto. Esto es el resultado de esta lucha (...) Así que esta lista no es una sanción arbitraria, es una herramienta de transparencia y hay que nombrar lo que está mal para cambiarlo y para no normalizarlo”, sostuvo Brugada Molina desde el Palacio de Ayuntamiento.

Anteriormente, la manera para consultar si una persona era deudora alimentaria o no era con información personal de ésta, como la CURP, pero ahora, indicaron las autoridades, es posible conocer el nombre y apellido de quienes no han pagado pensión alimenticia por más de 90 días.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) respondió en noviembre pasado una solicitud de información en la que indicó que de enero a agosto de 2024 reportó 21 órdenes de inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios y canceló cinco.

90 por ciento de agresores vicarios es deudor alimentario

Mil 500 deudores alimentarios se estima hay en la CDMX

Los datos muestran que la cifra de registros, a cuatro meses de que terminara 2024, era inferior a la que la autoridad reportó un año antes, la cual fue de 45.

Al evento asistió la impulsora de la Ley Sabina, en 2021, contra los deudores alimentarios, Diana Luz Vázquez Ruiz, cuya propuesta permitió el nacimiento del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. De esta manera, las personas señaladas no pueden salir del país ni ocupar cargos de elección popular hasta estar al corriente con sus obligaciones alimentarias.

La activista, a nombre del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios y la Colectiva Ley Sabina reconoció a Brugada Molina por promover, con la publicación de la lista de deudores morosos, los derechos de las infancias y de las madres de la capital.

Vázquez Ruiz además destacó el trabajo de la Jefa de Gobierno para promover la ciudad de los cuidados con los derechos de las niñas y los niños al frente, así como para que haya maternidades dignas. Tras ello, la hija de la activista, Sabina, por quien se nombró la ley en favor de las infancias, entregó un reconocimiento a la mandataria local.

“Querida Clara, gracias por ayudar a las mamás, las niñas y los niños para que el deudor pague la pensión”, declaró la menor, quien después abrazó a Brugada Molina y le entregó el reconocimiento.

La autora del libro Salvavidas para madres autónomas; una guía emocional y jurídica para todas las mamás que maternan en solitario, afirmó que transparentar el listado de deudores alimentarios es un acto de justicia para las madres autónomas.

En entrevista con La Razón, la activista informó que esta acción puede ser una medida de protección para las mujeres, pues, explicó, previo a que la persona tenga este estatus hay distintos tipos de violencia en contra de las mujeres.

“El 90 por ciento de los agresores vicarios son deudores alimentarios. Atrás de un deudor hay un agresor, un manipulador, hay violencia psicológica, despojo de bienes y campañas de violencia digital hacia las madres”, explicó.

“Es una medida con un carácter preventivo para las mujeres. ¿Tú te tomarías un café o pensarías en procrear con un deudor alimentario? Te lo piensas dos veces”, agregó.

Para consultar el listado de personas deudores hay que visitar la página https://deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx/, que es pública y de fácil acceso; sin embargo, luego del anuncio de su publicación, ésta se cayó y dejó de estar disponible, por lo que las autoridades trabajaban para restablecerla.

REVISIÓN DE PERFILES. De acuerdo con Vázquez Ruiz, hay más de mil 500 deudores alimentarios en la Ciudad de México; no obstante, transparentar el registro es un paso más de su lucha.

“Es un avance importante histórico, sí, pero no puede ser solamente eso y ya, pues tienen que haber otras medidas. ¿Por qué están en el registro y no han pagado? ¿Quién va a buscar a los deudores a sus casas por parte del Estado?”, cuestionó la activista, quien pidió a Brugada Molina implementar un programa dirigido a las madres autónomas de la capital.

Otro punto importante para su lucha, refiere, son aquellos candidatos a jueces y magistrados que tienen un historial de complicidad con deudores alimentarios.

“Nosotras hemos denunciado al juez Mirsha Rodrigo León Carmona, porque los papás con dinero ya hasta saben que él cambia guardas y custodias por una lana. Y el señor ahora es magistrado”, señaló a este diario.

Mirsha Rodrigo León Carmona fue candidato a magistrado federal en el circuito del Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México en la Elección Judicial 2025. Según los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), León Carmona fue el candidato hombre más votado, con 26 mil 628 sufragios.

“Vamos a hacer un documento al INE para que revisen estos perfiles. Y en tanto no se esclarezcan esos casos, que no asuman el cargo.

“El señor iba encabezando un acordeón y tiene más de cinco expedientes de mamás que lo han denunciado por ser cómplice de agresores victimarios. Venimos denunciándolo en medios desde hace más de dos años y no pasa nada”, dijo.

Desobligados con infantes ı Foto: Imagen: La Razón