Trabajadores mantienen paro judicial en CDMX, pese a acuerdo

Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX mantienen cerradas diversas sedes, a pesar del acuerdo pactado para poner fin al paro judicial en la capital mexicana.

El viernes 4 de julio de 2025 se anunció la reanudación de labores para el siete de junio, por medio de un acuerdo entre Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX) y el Poder Judicial. Esto tras más de 30 días de paro de labores.

Sin embargo, la mañana de este lunes las principales sedes de este órgano se mantienen cerradas: Los juzgados familiares y civiles de Niños Héroes 119 y 150 y Avenida Juárez 8, la sede en el Reclusorio Sur y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en Niños Héroes 132.

En esta última sede el movimiento de trabajadores, a través de un vocero, explicó que mantienen el paro judicial hasta que el acuerdo sea estipulado en el boletín judicial.

“Estamos publicados a que se publiquen en el boletín judicial. El paro es por la base trabajadora, estamos en diálogos con los consejeros [de la judicatura]”, explicó Daniel Morales, vocero del movimiento.

Ricardo Amezcua Galán, consejero de la judicatura, salió de las instalaciones a platicar con los trabajadores y los litigantes inconformes.

“Nos comentan que se mantienen las instalaciones cerradas porque no fue publicado el acuerdo en el boletín judicial. Sí salió el boletín, pero con la información del viernes, no del lunes”, explicó el consejero.

“Todo lo que ya se anunció ya está en redes. Pero para que no haya problema, lo vamos a publicar hoy a las cuatro de la tarde. Esperamos que mañana se pueda abrir normal”, agregó el funcionario.

Por su parte, decenas de litigantes manifestaron su desacuerdo con el paro, debido a las afectaciones económicas que han sufrido.

“Estamos de acuerdo con lo que piden los trabajadores; pero nosotros dependemos de nuestros clientes. Si no resolvemos no nos pagan. Yo que vengo de otro estado, la gasolina y la pista ya no me los quiere pagar mi cliente”, comentó al respecto a La Razón Edgar Contreras, litigante privado

“Ya no tenemos certeza de cuándo van a abrir, esa es la mayor afectación”, concluyó el abogado, proveniente de Hidalgo quien maneja casos con sede en la Ciudad de México.

“Ha sido mucha la afectación a nosotros, pero la mayor afectación es a la sociedad. Familias que se quedan sin pensiones alimenticias, con incertidumbre de sus inmuebles o en materia penal. Todo está detenido y es resultado de la mala comunicación del presidente Poder Judicial”, explicó a este diario Lucía Chávez, abogada particular.

LMCT