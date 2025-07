“Por supuesto que existe el racismo, casi no se denuncia por normalización”

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Geraldina González de la Vega, afirmó que en México la discriminación racial no sólo persiste, sino que está profundamente arraigada y normalizada en la vida cotidiana.

La titular del organismo mencionó que, debido a esta situación, es poco común que las personas presenten denuncias formales por actos racistas ante las autoridades correspondientes.

“El racismo casi no se nos denuncia en el Consejo y no es porque no exista, es porque está profundamente normalizado en nuestra sociedad, inclusive hablamos de que el racismo no existe, de que es un concepto importado de Estados Unidos y que aquí no hay ese tipo de prácticas, la realidad es que, por supuesto que sucede, por supuesto que existe el racismo”, afirmó en entrevista con La Razón.

Esto, luego de que fuera viralizado un video en el que la modelo de origen argentino Ximena Pichel, a quien usuarios de redes sociales bautizaron como Lady Racista, discriminara a un policía de Tránsito, en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, por su color de piel. La agresión ocurrió, porque la mujer no pagó el parquímetro.

Ante esta situación, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informaron que el uniformado recibió acompañamiento y presentó sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia local y ante el Copred.

La presidenta del organismo explicó que este caso no es el único, pues hay más, pero no son denunciados y, de acuerdo con la Encuesta Sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, los tres motivos por los cuales una persona no denunciaría un acto discriminatorio si lo sufriera es por tres razones, está el desconocimiento, la pérdida de tiempo y la desconfianza en las instituciones.

“Sabemos que hay muchas señoras o señores que tratan de esa manera tanto a policías como a muchas otras personas por su tonalidad de piel, por ser indígenas, por ser afrodescendientes, por el trabajo al que se dedican, el oficio al que se dedican... entonces, es importante decir que sí existen estos casos.

“La gente, por un lado, o las van normalizando (las prácticas discriminatorias) o por el otro lado, sabe que están mal, pero que las vive de manera tan cotidiana y constante que prefiere no denunciar; le da flojera estar acudiendo a una institución para denunciar”, dijo.

El estudio elaborado por el Copred muestra que, mientras en 2017 sólo en la alcaldía Miguel Hidalgo se consideraba que el grupo más discriminado era el de piel morena. Para 2021 la situación cambió y las demarcaciones Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez, Tlalpan, Iztacalco, Azcapotzalco y Tláhuac pasaron de tener a las personas indígenas como las principales víctimas a las de piel morena, mientras que Miguel Hidalgo ocupó la primera posición el indigenismo.

Al ser cuestionada acerca de si existe un fenómeno de discriminación de personas extranjeras en contra de los chilangos y las chilangas, González de la Vega aseguró que no hay tal.

Sobre el caso de Ximena Pichel, la presidenta del Copred dijo el pasado martes que garantizará medidas de reparación integral para el policía, las cuales puedan incluir disculpas públicas y acciones educativas de sensibilización.

Además, por instrucciones de Brugada Molina, el organismo implementará una campaña integral de sensibilización y prevención de la discriminación en la Ciudad de México para sensibilizar sobre algunas prácticas discriminatorias, así como para visibilizar, cómo los prejuicios, los estereotipos y los discursos de odio, afectan la convivencia democrática y vulneran la dignidad de las personas.

“Que sepa (la gente) que aquí en el Consejo tenemos un procedimiento bastante amigable en donde no hace falta estar acompañados de abogado ni escritos formales y que se tarda, pues un tiempo razonable, digamos no cómo podría tardarse un procedimiento judicial”, afirmó en entrevista.

ACCIONES MUNDIALISTAS. A menos de un año del Mundial de Futbol, cuyo partido inaugural y algunos encuentros de fases finales se llevarán a cabo en la Ciudad de México, Geraldina González que el Copred trabaja de manera interinstitucional para garantizar un ambiente incluyente en estas justas, como en las diversas actividades que habrá.

La titular del organismo detalló que, como parte de este esfuerzo, se lanzó una campaña para promover un entorno libre de exclusiones para generar condiciones y recibir a cualquier persona, tal como lo ordenó la Jefa de Gobierno.

“No solamente son los partidos que se juegan en el estadio, sino todo lo que sucede en la capital. Nos toca a nosotros que estén libres de discriminación y haya un ambiente donde todo mundo se sienta bienvenido y bienvenida”, expresó la presidenta del Consejo.