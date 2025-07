Va el Gobierno de la CDMX contra la gentrificación; enfila regulación de rentas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó 14 propuestas de políticas públicas para combatir la gentrificación, entre ellas, la regulación de las rentas y de las plataformas, como Airbnb, frenar la especulación inmobiliaria e impulsar la vivienda social, pues consideró que “la ciudad no debe ser un privilegio de unos cuantos, debe ser un derecho para todos y todas”.

En la presentación del Bando 1, la mandataria destacó que este plan tiene el objetivo de guiar el desarrollo urbano e inmobiliario en la capital, arraigar a los chilangos a sus barrios y enfrentar la gentrificación.

El Dato: La bancada de Morena en el Congreso local informó que este fin de semana iniciarían los foros sobre la gentrificación en la ciudad para atender la problemática.

“La gentrificación es uno de los temas, hoy por hoy, más importantes en la ciudad, pero tampoco es nuevo. Y es no sólo un tema de la ciudad, sino también del mundo.

“Significa el desplazamiento de miles de familias de sus colonias; la desaparición también de negocios locales; significa la conversión de barrios y colonias, en espacios para vivienda de alojamiento temporal”, dijo.

20 mil pesos es el arrendamiento promedio en la capital del país

26 mil viviendas, al menos, funcionan como Airbnb en este año

La gentrificación es el proceso en el que habitantes de menores ingresos en un barrio o zona son desplazados para el ingreso de grupos con mayor capacidad económica que la población originaria. Conforme llegan nuevos habitantes, los costos de rentas y servicios, por ejemplo, aumentan.

Ejemplo de lo anterior, es que habitantes de zonas céntricas han sido desplazados a las periferias de la ciudad debido a que los recursos económicos que generan no les alcanzan para cubrir sus gastos en esos sitios, por ejemplo, en la renta y los servicios. A ello se suma la expansión de viviendas que son rentadas en plataformas de estancias temporales, como Airbnb o Booking.

“Es una dinámica donde se sustituye lo comunitario por lo exclusivo, lo social por lo rentable. No se trata de un desarrollo sino de un desplazamiento que privilegia a algunos pocos por encima del arraigo comunitario. Por ello, hemos tomado la firme decisión de enfrentar la gentrificación.

El Tip: La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado su disposición para apoyar al Gobierno de la Ciudad de México a atender la problemática de la gentrificación.

“Este fenómeno responde a una combinación de factores: políticas neoliberales, cambios en el uso del suelo, corrupción inmobiliaria, insuficiencia de oferta, aumento del precio de vivienda y plataformas digitales de hospedaje temporal”, agregó Brugada Molina.

Entre las 14 medidas del Bando 1 destaca la presentación de una ley inquilinaria en la Ciudad de México, llamada Ley de Rentas Justas Razonables y Asequibles, para regular las rentas y plataformas de ocupación temporal de vivienda, como Airbnb y combatir la gentrificación. Para definir esta propuesta de ley, el Gobierno local hará foros ciudadanos.

La creación de una ley inquilinaria es una de las principales demandas del Frente Antigentrificación, el cual logró poner el tema en la agenda gubernamental con la primera marcha contra la gentrificación del 4 de julio.

Para cumplir con la próxima Ley de Rentas, el Bando 1 plantea la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios y un Observatorio de Suelo y Vivienda, que capture y analice datos sobre las rentas y el costo de la vivienda en la capital.

La lucha contra la gentrificación de Brugada Molina estará focalizada en el centro de la Ciudad de México y un grupo de colonias llamadas “Zonas de tensión inmobiliaria”. Al respecto, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, mostró un mapa de la gentrificación.

Las alcaldías con zonas de tensión inmobiliaria, según el Gobierno capitalino, son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos.

En estas colonias, propone el Bando 1, se regulará el costo de los arrendamientos mediante un índice de precios razonable y la prohibición de que los aumentos de alquiler no superen la inflación.

En junio pasado, La Razón mostró que las rentas en la capital aumentaron 49.9 por ciento entre septiembre de 2021 y abril del presente año, al pasar de un promedio de 13 mil 335 pesos mensuales a 20 mil pesos, de acuerdo con un reporte de Inmuebles 24.

El plan de la mandataria además establece el fortalecer en las zonas de tensión inmobiliaria la política social de vivienda, mediante la producción de hogares para arrendamiento. Se dará prioridad a personas jóvenes y grupos vulnerables en este plan.

Además, en estas zonas se implementará un programa de estímulos al comercio local y un Plan Maestro para abatir las desigualdades. Las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, Hipódromo Condesa, Condesa, Juárez (sin Zona Rosa), Roma Norte, Roma Sur, Doctores y Buenos Aires, así como las colonias Escandón I y II sección y San Miguel Chapultepec I y II Sección, en Miguel Hidalgo.

Encinas Rodríguez sostuvo que hay un buen panorama de colaboración con alcaldes de partidos de oposición para ejecutar este Plan Maestro: “Trabajamos muy bien con ellos desde el primer día. Yo no tengo ningún problema con ellos”, declaró Encinas Rodríguez a este diario.

El Bando 1 plantea también fortalecer la regulación de plataformas de ocupación temporal de vivienda como Airbnb, la cual ya abarca 26 mil 67 inmuebles en la ciudad, de acuerdo con la plataforma Inside Airbnb.

“Se determinarán, con una metodología objetiva y rigurosa, los parámetros para regular la operación de viviendas de uso temporal, a fin de evitar el desplazamiento de los habitantes actuales”, apuntó Brugada Molina.

El investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Alberto Salinas Arreortua, dijo a este diario en junio pasado que los arrendamientos podrían aumentar aún más el próximo año debido al Mundial de Futbol, pues la capital es sede de varios partidos, incluido el inaugural.

PLATAFORMAS Y DESPLAZAMIENTOS. En el artículo científico titulado Airbnb y la Brecha de la Renta: Gentrificación entre la Economía Compartida, publicado en 2018, se advierte que esta plataforma provoca el desplazamiento de habitantes de una colonia, al ser obligados a pagar rentas y servicios fijados por una demanda global en lugar de local.

La llegada de la Copa Mundial de Futbol 2026, de la cual la ciudad es una de las tres sedes, supone además el ingreso de miles de extranjeros y al alza de inmuebles tipo Airbnb por el turismo residencial.

Otras medidas del Bando 1 son el lanzamiento de un Programa de Arraigo Comunitario y Protección y Preservación del Espacio Público y del Patrimonio Histórico Cultural. Y la ampliación del programa de Mejoramiento de Vivienda, para ampliar espacios habitacionales existentes en los barrios populares.

Con estas 14 medidas, el Gobierno no sólo busca combatir la gentrificación, también la crisis de vivienda en la Ciudad de México.

De acuerdo con un informe de Grupo Banorte, comprar una vivienda de 50 metros cuadrados en la ciudad durante junio de 2025 costaba un promedio de dos millones 840 mil pesos, pero el salario promedio mensual de una persona trabajadora formal o informal es de seis mil 980 pesos. Esto implica que cualquier persona tendría que dejar de gastar todo su salario y ahorrarlo por 34 años para acceder a una vivienda.

El titular del Instituto de Vivienda local, Inti Muñoz Santini, destacó ayer que durante el sexenio se realizarán 200 mil acciones de vivienda entre 2024 y 2030, con un presupuesto histórico.

“Este año, destinaremos más de nueve mil millones de pesos a la tarea; el doble del año pasado”, presumió durante la conferencia. Una tercera parte se está destinando a la compra de suelo, otra tercera parte a fortalecer la producción de vivienda social y en arrendamiento y otra a fortalecer el programa de Mejoramiento de Vivienda”, explicó el funcionario a La Razón.

El Bando 1, propuesto por Clara Brugada, hace eco de los cambios producidos por el Bando 2, implementado en el año 2000 por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal y ahora expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

El exmandatario planteó dicha política para detener el despoblamiento que vivía el centro de la ciudad en aquel entonces. Si bien el Bando 2 revirtió el despoblamiento en esa región, también encareció el suelo en las entonces delegaciones centrales de la ciudad, lo cual contribuyó a la salida masiva de la población pobre, fenómeno característico de la gentrificación.

Así lo muestra el artículo científico Análisis e implicaciones del Bando 2, en la distribución de la población metropolitana, publicado en GeoGraphos: Revista digital sobre Geopolítica, Geografía y Ciencias Sociales, en 2007.

Respecto al estudio, la Jefa de Gobierno rechazó que el Bando 2 haya generado desplazamiento de la población de bajos recursos y defendió los beneficios de la política de López Obrador.

“No coincido con lo que mencionas, porque justamente lo que hizo el Bando 2 fue redensificar la ciudad con política pública de vivienda en la zona central y evitó que la urbanización se fuera a zonas verdes, áreas de conservación o en las periferias de la ciudad.

“Creo que hay a quienes no les gustó el Bando, por eso hacen esas críticas. Pero dime tú si es necesaria o no la inversión del Gobierno de la Ciudad en lugares donde no queremos que se desplace la gente, sino que arraigue su vivienda en un lugar. Por supuesto que sí. Entonces no comparto esa visión”, comentó al respecto Brugada Molina a este diario durante la presentación de la digitalización del Registro Civil, el pasado 15 de julio.

“Si hay una política pública de vivienda para combatir la gentrificación, que ayude a que no se desplace la gente a otros lados o la periferia fue el Bando 2”, afirmó la mandataria.

Preocupa orden a los arrendamientos

Por : Jonathan Castro e Ivan Ortiz

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, y la alcaldesa de Cuauh-témoc, Alessandra Rojo de la Vega, externaron su preocupación por la regulación de las rentas y los arrendamientos en viviendas temporales.

Al término de la presentación del Bando 1, el funcionario llamó a revisar el alcance de la propuesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pues teme que la regulación de arrendamientos impacte de manera negativa en el mercado inmobiliario.

“Estamos en contra de que se disparen los precios de las rentas, no se le vaya a meter mano al mercado y mande una señal que paralice la inversión”, dijo.

La alcaldesa dijo estar dispuesta a colaborar, pero cuestionó que, con este tipo de medidas, se busque “destruir la prosperidad que se ha generado en ciertas colonias”.

En un comunicado, el grupo de Morena en el Congreso local expresó su respaldo total a las medidas anunciadas por la mandataria.

El líder de Movimiento Ciudadano en ese recinto, Royfid Torres Gonzáez, reconoció la apertura al diálogo y la propuesta, pero consideró que “se queda corta”, pues falta, por ejemplo, un Plan de Desarrollo para la ciudad.

Puntos rojos ı Foto: Imagen: La Razón

Urgen activistas casas para jóvenes

› Por Ivan Ortiz y Abraham Saldivar

El Frente por la Vivienda Joven y el Frente por las 40 Horas exigieron al Gobierno capitalino un encuentro, pues buscan que haya viviendas para desplazados por la gentrificación.

Afuera del Palacio de Ayuntamiento, Valentía Ramírez explicó que un representante de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México les invitó a una reunión el 23 de julio con el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

“Nos están invitando a una junta a las 12 del día, este miércoles, con el secretario de Vivienda. Sin embargo, vamos a rechazar enérgicamente cualquier intento de negociación si Clara Brugada no está presente”, advirtió la activista.

En relación con esta exigencia, la Jefa de Gobierno reiteró, durante la conferencia Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, que se abrirán distintas mesas de diálogo, por lo que invitó a los integrantes de ambos colectivos a participar en estos espacios de conversación.

Clara Brugada, tras presentar el Bando 1, ayer. Foto›Especial

Los colectivos se manifestaron afuera de la sede del Gobierno de la ciudad. Éstos exigieron un diálogo con la mandataria al mismo tiempo que esta presentó una propuesta de políticas para dirigir el desarrollo urbano.

Representantes del Frente por las 40 Horas señalaron que el desplazamiento de los habitantes de las zonas gentrificadas es consecuencia del desarrollo inmobiliario con fines especulativos.

“Queremos vivienda para vivir, no para especular, ahí está la corrupción de las inmobiliarias”, añadió un miembro del Frente por las 40 Horas.

En cuanto a las demandas presentadas durante la movilización, Valentía Ramírez detalló que exigen la reubicación y asignación gratuita de viviendas para personas desplazadas y jóvenes de entre 18 y 35 años; además, recordó que el domingo harán la segunda marcha antigentrificación.