Suben 5 tipos de robo en la alcaldía Benito Juárez

Los robos a transeúnte en espacio abierto, en transporte público individual, en transporte público colectivo, de motocicleta y a casa habitación, todos sin violencia, aumentaron en la alcaldía Benito Juárez durante el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2021, tras la reactivación de la economía luego de la pandemia de Covid-19.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, tras la emergencia sanitaria, las carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el robo a casa habitación pasaron de 73 a 99, lo que representa un alza de 35.6 por ciento.

Si bien en este caso los hechos delictivos en los que se usó la violencia disminuyeron de 13 a 4, en total el ilícito, con y sin violencia, aumentó 19.7 por ciento, luego de que en 2021 la autoridad abrió 86 indagatorias y para 2025, al menos 103.

El Dato: La SSC detuvo el 5 de julio pasado a un hombre, quien presuntamente entró a una vivienda de la colonia Narvarte a robar, pero en su huida se cayó y se lesionó.

José Valle, habitante de la colonia Del Valle, dijo a La Razón que las estrategias de seguridad del Gobierno de la alcaldía no han resultado eficaces.

El vecino relató que, entre 2022 y 2025, sufrió tres robos: uno de autopartes, en 2025, y dos en su domicilio: en 2022 y 2024. Sobre estos dos últimos casos, afirmó, perdió bienes por un valor cercano a los 100 mil pesos.

“Me robaron pantallas, computadoras y varios electrodomésticos pequeños. Nada más me dejaron mi refri en la primera vez. En la segunda, me robaron lo mismo, sólo que ya no tenía tantos muebles. Definitivamente nada de su estrategia Blindar BJ 360 (del alcalde Luis Mendoza Acevedo) ha funcionado con relación con detener el robo”, dijo José Valle.

150 mil pesos gastó Ignacio Navarro en su auto por dos piezas que le robaron

399 indagatorias por robo a negocios ha abierto la Fiscalía local durante 2025

En octubre de 2024, una vez que tomó posesión como alcalde de Benito Juárez, Mendoza Acevedo destacó la puesta en marcha del programa Blindar BJ 360° para llevar a cabo acciones de prevención y atención del delito en la demarcación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de abril, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción sobre inseguridad pública en la alcaldía pasó de 11.1 por ciento en marzo de 2024 a 20.4 por ciento, para el mismo mes del presente año.

Otro delito que ha aumentado es el hurto a transeúnte en espacio abierto al público sin violencia, el cual es cometido no en la calle, sino en sitios como plazas comerciales, los cuales están abiertos a las personas. Los casos pasaron de 59 a 85.

En tanto, el robo en transporte público individual pasó de 20 a 25 investigaciones, aunque tuvo una ligera disminución en los hechos cometidos con violencia.

La información del SESNSP indica que, en el caso del ilícito cometido en transporte público colectivo, las indagatorias en 2021 fueron 66 y para el presente año, 140, siendo este último número el más alto desde 2020. Los casos con y sin violencia subieron 38.8 por ciento.

Anette Merino, vecina de la colonia Narvarte, relató a este diario que fue víctima de este tipo de delito mientras viajaba en el Metrobús.

“Uso muy seguido el Metrobús y ahí me bolsearon, ni me di cuenta hasta que llegué a la casa porque no encontré mis llaves. Cuando quise marcar por teléfono, tampoco lo traía”, explicó.

Aunque no fue agredida físicamente, coincidió en que los efectos del robo son mayores que la ganancia delictiva, ya que tuvo que invertir tiempo y dinero en reponer su teléfono, tarjetas bancarias, identificaciones y llaves.

Uno de los delitos que, recientemente, aqueja a los capitalinos es el de motocicleta y así lo reconoció el Gobierno de la Ciudad de México en enero pasado, por lo que puso en marcha la estrategia “Contra el Robo de Vehículo y Motocicleta”.

Pese a esta medida de seguridad, así como a Blindar BJ 360°, este tipo de atraco en la alcaldía Benito Juárez afecta a los vecinos y bikers que circulan en esta demarcación. De acuerdo con el SESNSP, de las 109 investigaciones por este tipo de casos en 2025, 98 han sido sin violencia.

Las cifras contrastan con las registradas en 2021, cuando las autoridades capitalinas reportaron 42 indagatorias totales, de ellas 31 sin uso de violencia. En esta modalidad de robo, el aumento es de 71.9 por ciento.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la estrategia “Contra el Robo de Vehículo y Motocicleta” también abarca el combate del robo de autopartes, el cual se relaciona con el hurto de vehículos.

Esto, porque, en muchas ocasiones los autos y motos son desvalijados para vender distintas partes como rines, faros, escapes y computadoras en el mercado negro e incluso por Internet.

En el caso de la Benito Juárez, el robo de autopartes si bien aumentó entre 2021 y 2023, éste disminuyó ligeramente para 2024 y lo que va de 2025; no obstante, la cifra de este año, 653, se mantiene muy similar a los años previos a 2023.

Ignacio Navarro, vecino de la colonia Portales, relató a este diario que a principios de 2025 estacionó su automóvil frente al domicilio que visitaba en la calle Filipinas y, tras dejarlo cinco minutos, le robaron un faro y la facia.

“Tuvimos que ir a poner la denuncia ante el Ministerio Público, dado que se llevaron la placa de frente con todo y la facia”, mencionó el hombre.

La víctima subrayó que el daño causado por estos robos no es proporcional a las ganancias que obtienen quienes los cometen. Indicó que, en su caso, la afectación alcanzó sistemas como el aire acondicionado y la instalación eléctrica.