Esperan regulación de celulares en aulas

La iniciativa de la diputada del PAN en la Ciudad de México, Laura Álvarez Soto, para que los estudiantes de primaria y secundaria no usen celulares dentro de las aulas, ha cumplido cinco meses sin avances en el Congreso local, por lo que confió que en el nuevo periodo de sesiones sea avalada para así hacer frente al ciberbullying, el grooming, el acoso e incluso mejorar el desempeño escolar.

La legisladora local llamó a sus pares en el recinto legislativo a analizar la propuesta para regular el uso de estos dispositivos móviles en las escuelas, presentada el 3 de marzo pasado, mediante una reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México.

El Dato: Save the Children ha informado que en América Latina, cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes han tenido contacto con desconocidos en Internet.

“Es una iniciativa que fue creada para ayudar al profesorado, para que pueda tener control en los salones de clases.

“He platicado con varios docentes, quienes nos dicen que como los niños cuentan con celulares en clases no tienen la concentración adecuada, empiezan a sacarse fotografías entre ellos, a mandarlas a redes sociales y empieza ese bullying, ciberbullying, grooming”, dijo la panista a La Razón.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México hay al menos siete millones 737 mil 203 usuarios de telefonía celular, de los cuales 212 mil 247 tienen entre seis y 11 años, y 590 mil 17, entre 12 y 17 años.

7 años de prisión es la propuesta para castigar el acoso digital

7.7 millones de usuarios de telefonía móvil se estima hay en CDMX

Los datos muestran que del total de personas con esta tecnología, 752 mil 951 estudiaban en la primaria, así como un millón 502 mil 926, la secundaria.

Álvarez Soto aclaró que está en favor del uso de la tecnología en los planteles educativos, pero advirtió que el uso de dispositivos móviles por parte de los alumnos los pone en riesgo y vulnera.

Esto, debido al mal uso que los infantes pueden darle al dispositivo, como el tomar una foto de alguien para burlarse, ya sea un compañero de clase o bien, de los docentes y personal escolar; asimismo, dijo la política, maestros le han comentado sobre la falta de socialización en los recesos a causa del uso del celular.

“En el salón de clases vas a aprender, vas a socializar y vas a un entorno educativo, no vas a ver redes sociales. En esos recreos no socializan los niños, porque están jugando en sus celulares; otra, no practican deporte.

“Hoy, la vida sedentaria para los adultos es algo normal y estamos luchando contra eso, pero en los niños no. Los niños o los adolescentes hoy están pegados en el celular. Es un problema de salud mental y física en la ciudad y en el país”, dijo.

La prohibición o regulación de los celulares es algo que, hasta enero pasado, se ha dado en al menos 79 sistemas educativos del mundo, de acuerdo con el Informe Global de Monitoreo de la Educación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La organización precisa en el documento que, el uso de celulares en hogares y salones de clases puede causar distracciones y, “por consiguiente, entorpecer el aprendizaje”. Destacó además que, más de uno de cada tres docentes de siete países que participaron en el Estudio Internacional sobre Competencia Digital de 2018 coincidía que las tecnologías de la información y las comunicaciones distrae a los estudiantes.

“Esto (la iniciativa) puede ser la solución a una de las problemáticas, las faltas de concentración y control en el salón”, mencionó Álvarez Soto.

La diputada del PAN además destacó los riesgos que corren los jóvenes en redes sociales, a pesar de los controles parentales que padres y madres no aplican a los dispositivos, entre ellos, a redes de pornografía infantil y el acoso sexual. Esto, mediante el acercamiento de los agresores en redes y videojuegos.

Frente a este panorama, la iniciativa plantea tipificar el acoso digital o grooming y sancionar a los adultos que usen los medios digitales o presenciales para acosar a menores con fines sexuales con entre siete y 11 años de prisión.

La legisladora llamó a los diputados de las distintas bancadas a estudiar la propuesta y a aprobarla en el siguiente periodo de sesiones con el objetivo de salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su aprendizaje.