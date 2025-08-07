C5: la cifra negra de extorsión es de 92%

El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, afirmó que la cifra negra por el delito de extorsión es de entre 92 y 94 por ciento del total de casos registrados, incluidos los de tentativa.

En entrevista con Javier Solórzano en La Razón YouTube, el funcionario capitalino mencionó que esta estimación es con base en los registros que tienen de llamadas relacionadas con la denuncia de este ilícito y que no necesariamente terminan en el Ministerio Público.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó en noviembre el proyecto para modificar el Código Penal local para castigar con 10 a 15 años de cárcel la extorsión

“Se conoce de la extorsión y del fraude menos de siete por ciento de los delitos que se intentaron o que se consumaron delincuencialmente, así que la cifra negra debe ser de entre 92 y 94 por ciento del total de las realidades de la extorsión, la cual incluye la tentativa fracasada, intento de extorsión o extorsión consumada, en los dos casos, sí hay un subregistro importante”, mencionó.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio del presente año la Fiscalía local abrió 643 carpetas de investigación por el presunto delito de extorsión; es decir, 141.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 266.

Guerrero Chiprés destacó la importancia de que las víctimas de este delito, así como de fraude u otro, denuncien ante las autoridades. Esto, indicó, también ayuda a prevenir estos ilícitos.

573 Personas fueron detenidas por el delito de extorsión desde octubre pasado

Mil 695 atenciones por extorsión registraron las autoridades en siete meses

“Si la prevención es adecuada, si tenemos cultura cívica y respondemos con equilibrio ante la amenaza de la extorsión, en 99.9 por ciento de los casos vamos a estar libre de ella.

“También hay que señalar que en la Ciudad de México el porcentaje de extorsión presencial o material es de los más bajos del país, es menor a dos puntos porcentuales del total de la tentativa de extorsión que se registra y mayormente de todos esos reportes que vienen de extorsión presencial son personas que están vinculadas a la economía informal”, dijo.

El titular del C5 aclaró que, actualmente, 87 por ciento de las tentativas de extorsión que se registran en la ciudad fracasan, en contraste con lo que ocurría hace siete años, pues, afirmó, en ese entonces en 90 por ciento de este tipo de casos se consumaba el delito.

Guerrero Chiprés aseguró que estos números se conocen debido a los datos que tienen las distintas instancias, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El pasado martes, la fiscala capitalina Bertha María Alcalde Luján informó que, en los primeros siete meses de 2025 registró 132 detenciones judicializadas, mientras que en 2019 hubo 111, lo que representa un alza de 19 por ciento.

“En el caso de delito de extorsión, podemos decir que también hemos aumentado las detenciones y judicializaciones de probables delincuentes, por el delito de extorsión”, comentó durante la presentación del informe mensual de seguridad en la ciudad.

En tanto, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que, de octubre a la fecha, con la puesta en marcha de la Estrategia Integral contra la Extorsión, que instruyó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la policía, en coordinación con la Fiscalía local, detuvo a 464 presuntos delincuentes por extorsión y a 109 por este delito en grado de tentativa.