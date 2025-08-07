Mi Beca para Empezar: Así puedes realizar el CAMBIO de tarjeta para recibir el pago de los útiles escolares

Mi Beca para Empezar es un apoyo económico para estudiantes de educación básica.

¡Atención madres, padres y tutores de estudiantes de secundaria en la Ciudad de México! Ya está disponible la información para consultar cuándo y dónde deben recoger la nueva tarjeta electrónica del programa de Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026, otorgado por el Gobierno capitalino a través del Fideicomiso Bienestar Educativo.

¿Qué se debe hacer?

A partir de este 6 de agosto de 2025, las familias con estudiantes que cursarán la secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 deberán ingresar al sitio oficial del Fidegar para verificar la fecha, hora y sede asignadas para recoger el nuevo vale electrónico.

Este vale sustituye a los anteriores y es fundamental para acceder a los apoyos de útiles y uniformes escolares que entrega la Ciudad de México de forma gratuita.

Para consultar esta información, solo necesitas tener a la mano la CURP del beneficiario o beneficiaria e ingresarla en el siguiente enlace:

http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/

Recomendaciones importantes

Evita usar Safari : El sitio web no es compatible con el navegador Safari , por lo que se recomienda utilizar otros como Google Chrome o Mozilla Firefox.

Usa una computadora con conexión a internet estable para evitar errores en la búsqueda de tu cita.

Si al ingresar la CURP te aparece un mensaje de “datos no existentes”, revisa que esté correctamente escrita. En caso de persistir el error, se sugiere contactar directamente con el Fideicomiso Bienestar Educativo para aclarar la situación.

¿Por qué es importante este vale?

Este programa forma parte del esfuerzo del gobierno capitalino por apoyar la economía de las familias y garantizar que todos los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para su formación. A través de la entrega de vales electrónicos, los tutores pueden canjearlos por:

Uniformes escolares (camisa, pantalón o falda, suéter y zapatos escolares)

Paquetes de útiles escolares acordes al nivel educativo del alumno o alumna

El apoyo se entrega una vez por ciclo escolar y es válido únicamente en establecimientos autorizados por el programa.

¿A quién va dirigido?

Este aviso es exclusivo para estudiantes de secundaria de la Ciudad de México, ya sea en escuelas públicas de la Ciudad de México o en instituciones con convenio. Si tienes hijos en preescolar o primaria, deberás estar al pendiente de próximas actualizaciones del programa para esos niveles.

Consulta tu cita lo antes posible para evitar contratiempos. Recuerda que estos apoyos son un derecho de todos los estudiantes y una herramienta clave para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 con todo lo necesario.

¡No dejes pasar la fecha y corre la voz con otras familias beneficiarias!