CDMX lanza nuevo programa que apoya con 8 mil 500 pesos a mayores de 30 años.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, garantizará el bienestar de las familias ubicadas en zonas declaradas Territorios de Paz con la puesta en marcha de un programa social dirigido a personas de 30 años en adelante que, siendo el único proveedor económico de la familia, no cuenten con empleo formal y tengan hijos menores de edad.

“Estamos echando a andar un programa igualito al de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no para jóvenes, sino para para personas de 30 años en adelante. (que vivan en territorios de paz y sean proveedores económicos únicos de familia). Podrán ser parte de un nuevo programa del Gobierno de la Ciudad, que los va a apoyar para que de inmediato puedan tener un empleo en la empresa que ustedes escojan, y con un apoyo de más de 8 mil 500 pesos, durante un año”, expresó la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Todo sobre el nuevo programa que otorga un apoyo económico de 8 mil 500 pesos

El apoyo económico será de 8 mil 500 pesos mensuales y se otorgará durante un año, con la finalidad de generar oportunidades de crecimiento a este sector de la población.

Cabe destacar que este apoyo tendrá como objetivo a aquellas familias que cuenten con un solo ingreso monetario, así como personas que tengan dependientes económicos, y cuya vivienda se localice en los puntos catalogados como Territorios de Paz, que son aquellas colonias donde se registran altos índices de denuncias por ilícitos.

Además del apoyo económico, las y los ciudadanos serán capacitados de forma técnica y laboral directamente en empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales.

En ese contexto, se tendrá la orientación de empresas y demás instituciones para facilitar la reincorporación al ámbito laboral, pues de acuerdo con lo dicho por la titular del Ejecutivo local, el empleo es una estrategia para reducir desigualdades, prevenir violencias y reconstruir proyectos de vida.

