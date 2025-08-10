Metro CDMX: Línea 2 interrumpe servicio en tres estaciones por cortocircuito | VIDEO

Lluvias provocan cortocircuito en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Debido a un cortocircuito, este domingo el servicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México se ve interrumpido en ambos sentidos, mientras permanecen cerradas al menos tres estaciones.

A través de la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el servicio opera temporalmente en dos tramos:

Cuatro Caminos – Pino Suárez

Tasqueña – Xola

En medio de las intensas lluvias que se registran este 10 de agosto en la Ciudad de México, se mantienen fuera de servicio las estaciones:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

#AvisoMetro:

Debido a un cortocircuito en la Línea 2 el servicio se ofrece en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola.



Personal técnico del Metro trabaja para restablecer la circulación lo antes posible. En la zona se registran fuertes lluvias.



Agradecemos la… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

Adrián Rubalcaba Suárez, director del Metro, informó en su cuenta de X, que el personal técnico del medio de transporte trabaja para “restablecer la circulación lo antes posible“.

En entrevista con Milenio Televisión, Rubalcaba detalló que la acumulación de agua de lluvia provocó un cortocircuito en una subestación eléctrica.

Según grabaciones de usuarios difundidas en redes sociales, los hechos ocurrieron en la zona de vías de la estación San Antonio Abad, donde una llamarada elevó una columna de humo negro que pudo apreciarse incluso desde la Calzada de Tlalpan.

@MetroCDMX

Hace unos mins en San Antonio abad pic.twitter.com/INbQrm3ZSk — Dianetioon (@Dianetioon) August 11, 2025

Pese a que el director del Metro reconoció que “la una imagen aparatosa”, explicó que, “si las condiciones nos dan”, el servicio en la Línea 2 se restablecería a la brevedad, tras desconectar una subestación.

Videos tomados desde el interior de las instalaciones del STC muestran el momento de la explosión y a policías que intentan sofocar las llamas con extintores.

Al respecto. el Metro informó en un breve comunicado que su área de incidentes relevantes “realizará una investigación técnica”.

Usuarios del Metro reportan una explosion en tunel estación San Antonio Abad línea 2 ,lo que ocaciono un corte de corriente , personal de la Policía Bancaria con extintores, controlaron el Fuego pic.twitter.com/LQdU8ax9KH — hermes (@vialhermes) August 11, 2025

Activan Alerta Púrpura por lluvias en la CDMX

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc ante la intensificación de lluvias y posible caída de granizo para este domingo 10 de agosto.

Por otra parte, se emitió la Alerta Roja para al menos siete demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Alcaldías en Alerta Naranja

El intensos aguacero que golpea a la capital mexicana, en otras seis demarcaciones se emitió la Alerta Naranja:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

