Metro CDMX: Línea 2 interrumpe servicio en tres estaciones por cortocircuito | VIDEO

Debido a un cortocircuito, este domingo el servicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México se ve interrumpido en ambos sentidos, mientras permanecen cerradas al menos tres estaciones.
A través de la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el servicio opera temporalmente en dos tramos:
- Cuatro Caminos – Pino Suárez
- Tasqueña – Xola
En medio de las intensas lluvias que se registran este 10 de agosto en la Ciudad de México, se mantienen fuera de servicio las estaciones:
Fuerte lluvia deja afectaciones en diversas zonas de la CDMX
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
Adrián Rubalcaba Suárez, director del Metro, informó en su cuenta de X, que el personal técnico del medio de transporte trabaja para “restablecer la circulación lo antes posible“.
En entrevista con Milenio Televisión, Rubalcaba detalló que la acumulación de agua de lluvia provocó un cortocircuito en una subestación eléctrica.
Según grabaciones de usuarios difundidas en redes sociales, los hechos ocurrieron en la zona de vías de la estación San Antonio Abad, donde una llamarada elevó una columna de humo negro que pudo apreciarse incluso desde la Calzada de Tlalpan.
Pese a que el director del Metro reconoció que “la una imagen aparatosa”, explicó que, “si las condiciones nos dan”, el servicio en la Línea 2 se restablecería a la brevedad, tras desconectar una subestación.
Videos tomados desde el interior de las instalaciones del STC muestran el momento de la explosión y a policías que intentan sofocar las llamas con extintores.
Al respecto. el Metro informó en un breve comunicado que su área de incidentes relevantes “realizará una investigación técnica”.
Activan Alerta Púrpura por lluvias en la CDMX
Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc ante la intensificación de lluvias y posible caída de granizo para este domingo 10 de agosto.
Por otra parte, se emitió la Alerta Roja para al menos siete demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Alcaldías en Alerta Naranja
El intensos aguacero que golpea a la capital mexicana, en otras seis demarcaciones se emitió la Alerta Naranja:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Xochimilco
