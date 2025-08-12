Gobierno de CDMX exhorta a empresas a tener empatía por lluvias y aplicar Home Office

Ante las fuertes lluvias que han azotado la Ciudad de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ha exhortado a los empleadores a ser flexibles y permitir la opción de realizar ‘Home Office’ a sus trabajadores.

La dependencia pidió a las empresas empatía para los trabajadores quienes pueden enfrentar fuertes dificultades para poderse transportar a sus centros de trabajo, así como a sus domicilios luego de las jornadas laborales.

“Si las lluvias dificultan tu traslado al trabajo, mantén la comunicación con tu empleador. Si es posible, acuerden la opción de trabajar desde casa. El diálogo y la empatía hacen la diferencia”, dice el mensaje compartido por la dependencia en redes sociales.

🌧️ Si las lluvias dificultan tu traslado al trabajo, mantén la comunicación con tu empleador.

💻 Si es posible, acuerden la opción de trabajar desde casa.

🤝 El diálogo y la empatía hacen la diferencia.#UtopíaLaboral#CapitalDeLaTransformación @ClaraBrugadaM @GobCDMX… pic.twitter.com/nXSLprjxYv — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) August 11, 2025

En días recientes se han registrado lluvias anormalmente fuertes que han provocado severas inundaciones en diversos puntos de la capital del país.

El domingo pasado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc, ante las fuertes lluvias que se esperaban, las cuales terminaron por inundar parte de Santa María la Ribera, así como el cuadro del Centro Histórico de la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT