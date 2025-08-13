Cámaras de OXXO se integran al ecosistema de videovigilancia del C5 en CDMX

La empresa de seguridad privada CSCP y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México conectaron 50 tótems de la cadena comercial OXXO al sistema de videovigilancia de la capital.

El Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que esta alianza, en su primera etapa, incorpora 50 tótems de OXXO al ecosistema de videovigilancia que actualmente cuenta con 17 mil 629 dispositivos distribuidos en distintas zonas de la ciudad.

“La incorporación de estos 50 tótems al sistema de monitoreo , que ya suma 17,629 dispositivos, permitirá que las compras en OXXO sean más seguras. Este modelo de seguridad, impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha contribuido a una reducción del 61 % en delitos de alto impacto entre 2019 y 2025”, afirmó Guerrero Chiprés.

En la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón, se inauguró uno de los tótems instalados para este propósito, ubicado afuera de una tienda en el cruce de Camino a Santa Fe y Chilenos.

La ceremonia fue encabezada por Salvador Guerrero Chiprés y Alejandro Arellano, apoderado legal de OXXO. Además, el convenio contempla la difusión de las líneas telefónicas 9-1-1 y 089 para denuncias anónimas, así como la colocación de señalética con la leyenda: “Este negocio es aliado del C5. Videovigilancia que te cuida”.

