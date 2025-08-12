Microsismo en la CDMX: SSN alerta por movimientos en la alcaldía Álvaro Obregón este 12 de agosto

Temblor en Guerrero se percibió en la Ciudad de México.

La mañana de este martes 12 de agosto, la Ciudad de México registró un microsismo leve, pero perceptible para algunos habitantes, especialmente en la alcaldía Álvaro Obregón. Aquí te presentamos los detalles más relevantes:

¿Qué ocurrió exactamente?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el microsismo tuvo una magnitud preliminar de 1.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en Álvaro Obregón, muy cerca del cruce entre Periférico Sur y Barranca de los Pilares. El movimiento ocurrió a las 10:14:09 de la mañana y a una profundidad mínima de solo 1 km, lo que explica por qué fue perceptible en la superficie.

Pese a su baja intensidad, algunos habitantes de colonias cercanas reportaron haber sentido una leve sacudida. Según el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX), se activaron los protocolos de emergencia y continúa el monitoreo mediante cámaras de seguridad.

SISMO Magnitud 1.2 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 12/08/25 10:14:09 Lat 19.35 Lon -99.20 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2025

Como en la mayoría de los microsismos, la alerta sísmica no se activó, pues el evento no alcanzó la magnitud necesaria para hacerlo.

Contexto geológico y relevancia del evento

Los microsismos son comunes en la CDMX, especialmente en zonas con geología particular como Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán. Estos movimientos superficiales surgen por el ajustamiento de fallas locales y no están relacionados con los grandes sismos de las costas del Pacífico.

En comparación, Siria causas mayores como el sismo del 19 de septiembre de 1985, este tipo de temblores son apenas un recordatorio sutil de la constante actividad sísmica que atraviesa la capital.

Recomendaciones y lo que debes tener en mente

Aunque este evento fue menor y no causó daños, es una buena oportunidad para reforzar hábitos de protección:

Mantén una mochila de emergencia equipada , con linterna, radio portátil, agua, botiquín, documentos importantes y pilas.

Crea o revisa tu plan familiar de evacuación , incluyendo rutas seguras desde diferentes áreas de tu hogar o lugar de trabajo.

Quién reporta, mantente informado a través de canales oficiales, como el SSN, Protección Civil CDMX y C5.

Este microsismo, aunque pequeño, nos recuerda lo importante de estar siempre preparados y atentos. La prevención y la calma son nuestras mejores aliadas ante cualquier movimiento de la Tierra.

Recuerda mantenerte al tanto de todos los anuncios que haya de parte de las autoridades para conocer las ubicaciones de cada uno de los sismos que se den en México además de que en La Razón te informamos de todos ellos.