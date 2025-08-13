CDMX activa alertas Naranja y Amarilla por lluvias HOY 13 de agosto: alcaldías afectadas

Ciudad de México se prepara para los embates de las intensas lluvias, que, según los pronósticos, este miércoles podrían presentarse acompañadas de granizo y provocar diversas afectaciones, como encharcamientos o fuertes corrientes de agua.

Por los riesgos asociados a las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado las alertas Naranja y Amarilla para al menos 11 alcaldías de la Ciudad de México.

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Naranja?

En al menos cuatro demarcaciones se activó la Alerta Naranja ante el pronóstico de lluvias fuertes con posible caída de granizo, que podrían derivar en inundaciones:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Se activa Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 13/08/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/u9xDxEGcZM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2025

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla?

Por otra parte, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para siete alcaldías, donde se espera lluvia regular, con acumulados de entre 15 a 29 milímetros:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Para estas demarcaciones, la SGIRPC advierte caída de árboles, además de encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 13/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/T9rjUzOqjO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2025

Ambas alertas permanecerán vigentes hasta las 22:00 horas de este 13 de agosto, aunque podrían actualizarse si empeoran las condiciones climáticas en la Ciudad de México.

¿Qué significa la activación de las alertas por lluvias?

Las alertas Naranja y Amarilla forman parte del sistema de alertamiento temprano de la SGIRPC, utilizado ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México, como vientos y bajas temperaturas.

En el caso de lluvias, las alertas se activan según la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:

Alerta Verde : pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla : se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja : se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja : cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

En caso de emergencia, Protección Civil pone a disposición de la ciudadanía los siguientes números telefónicos de emergencia:

911

55 5658 1111, de Locatel

55 5683 2222, de la SGIRPC

