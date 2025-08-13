Metro CDMX HOY 13 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 13 de agosto.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en la línea 4; cinco minutos en las líneas 2, 5, 6 y 12; de seis minutos en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/GE3vaPRRgM — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2025

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre desde Pantitlán a Tacubaya presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes están casi detenidos, pues avanzan poco. Por su parte, el metro informó que en la línea se presenta alta afluencia por lo que se trabaja para agilizar el servicio.

“Es una grosería su servicio de la línea 9, ya ni para lavar los pisos”

“¿Qué onda con la línea 9? No se pueden acceder a los andenes ya llevo 30 min"

“Para no perder la costumbre la línea 9 un completo caos, para eso se levanta uno más temprano para estar aguantando estos retrasos por un pésimo servicio, estás maniobras mal elaboradas solo fomentan el atraso y la saturación del servicio”

“Línea 9 ni siquiera podemos subir al andén”

Buen día. Al llegar a terminales, estaciones y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre temporalmente desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha lenta, piden la agilización del servicio pues usuarios aseguran que no hay razón para que la línea este lenta.

“Vamos muy lento línea b dirección buena vista, no llueve...”

“Ni va lleno ni llovió ni está nublado, solo es la misma lentitud de siempre de la línea B”

“Línea B muy lenta, se detiene 5 minutos en cada estación”

Buen día. Se registra alta afluencia en la Línea B. Se agiliza el avance de los trenes.



Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT