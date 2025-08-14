Mítikah no frenó uso de elevadores a pesar de incidente; cierran la plaza

La alcaldía Benito Juárez denunció una serie de irregularidades en el accidente ocurrido el pasado martes con un elevador del centro comercial Mítikah, donde dos adultos mayores resultaron heridos, como el no suspender el servicio de los ascensores.

La autoridad informó que luego del accidente, el personal del lugar se opuso a que dejaran de funcionar los elevadores, por lo que fue Protección Civil el que lo hizo hora y media después del hecho, a ello se sumó que el responsable de la plaza ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco, acudió a ésta 60 minutos después del incidente.

El Dato: la plaza Mítikah estuvo resguardada por elementos de seguridad tras ser suspendida por el accidente de un elevador.

“Tampoco se activaron los protocolos de seguridad y Protección Civil a los que están obligados a implementar, por lo que elementos de Blindar BJ 360º y Protección Civil de la alcaldía establecieron un perímetro de seguridad en el lugar”, agregó la demarcación.

Además, la alcaldía reportó que la plaza violó los protocolos de Protección Civil al no informar ni solicitar los permisos correspondientes para llevar a cabo una alfombra roja en la planta baja, ese mismo día.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil precisó el pasado martes que el ascensor “presentó una anomalía”, la cual provocó que éste se detuviera en tres ocasiones de manera brusca.

2 personas resultaron lesionadas por el accidente en el elevador

Debido a esta situación, elementos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez trasladaron a un hospital a un hombre y a una mujer de 47 y 60 años, respectivamente, quienes resultaron con lesiones en cabeza y cervicales.

Ante las versiones de un supuesto colapso del ascensor, administración del centro comercial Mítikah indicó que, de acuerdo con las grabaciones al interior de éste, se observa que en ningún momento cayó, por lo cual no se puso en riesgo la integridad de los usuarios.

“Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboraron que en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas y que los usuarios pudieron salir por su propia cuenta del elevador”, precisó.

Ayer, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, recorrió la plaza para verificar que cumpla con lo necesario para brindar seguridad a los visitantes. En el sitio, afirmó que mientras no se reparen las fallas de los elevadores no será reabierto el lugar, que cuenta con sellos de suspensión.

El funcionario detalló que se hará una revisión en materia de Protección Civil y administrativa de cada establecimiento dentro de la Plaza Mítikah.

“No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, nosotros estamos con orden y legalidad y seguiremos trabajando, hasta que nos comprueben que puede ser un lugar seguro para todos los visitantes”, afirmó.

El gobierno local y el Instituto de Verificación Administrativa suspendieron de forma total las actividades en la plaza comercial hasta que se subsanen las fallas estructurales y se entreguen las cartas responsivas oficiales emitidas por un Director Responsable de Obra y un corresponsable en instalaciones, tal como lo establece la normatividad vigente.

Además, el alcalde panista indicó que ambos lesionados tendrán todo el apoyo que necesiten por parte de su Gobierno.

“Hoy estoy aquí con el equipo de la alcaldía Benito Juárez y Protección Civil, específico con verificación, para hacer la verificación general del inmueble, donde garanticemos la permanencia y la seguridad de todos los vecinos, vecinas y visitantes que tenemos aquí en la alcaldía, donde la vida humana es lo más importante para nosotros”, expresó.

El 12 de agosto, luego del accidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de lesiones culposas y la principal línea de investigación es la verificación de los ascensores.