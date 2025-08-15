Ahora, cortocircuito provoca caos en la L2

Usuarios afectados de la Línea 2 abordan una camioneta de la SSC, ayer.

Un cortocircuito en la Línea 2 del Metro provocó que las autoridades de este transporte suspendieran el servicio en 18 estaciones, lo que provocó que los usuarios fueran desalojados y buscaran, principalmente en la avenida Tlalpan, una forma de llegar a sus destinos.

A las 18:26 horas, el Sistema de Transporte Colectivo informó en redes sociales sobre las afectaciones al servicio. En las distintas plataformas de Internet circularon videos de pasajeros que fueron sacados por los túneles y vías de convoyes para luego salir de las instalaciones.

“Personal de seguridad industrial y protección civil apoyó en el desalojo de usuarios a través de la vía, conforme al protocolo de operación. No se registran personas lesionadas”, precisó el Metro, que encabeza Adrián Rubalcava Suárez, en una tarjeta informativa.

TE RECOMENDAMOS: En atención a una denuncia Aprehenden a dos con uniformes olímpicos

18 estaciones de la Línea 2 del Metro resultaron afectadas por el cortocircuito

Mientras miles de usuarios eran apoyados por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladarlos a distintos puntos de la ruta de la Línea 2, trabajadores del Metro laboraban en la reparación del sistema de vías en la interestación Zócalo-Pino Suárez, afectado por un cortocircuito.

Las primeras versiones indicaron que en el sitio se registró una explosión o un incendio; no obstante, el organismo desmintió esto. Además, con el paso del tiempo el tramo afectado se fue reduciendo.

A las 20:53 horas, el Metro informó que se reanudaba la circulación de los trenes en la Línea 2, por lo que las 23 estaciones estaban en funcionamiento. Esto ocurrió a la par de una fuerte lluvia que cayó en la zona centro y que también afectó a los usuarios del transporte.

“La afectación de las lluvias que hemos tenido últimamente provocaron una afectación en este pedazo, justamente que se llama cupón. Este cupón evita que tengamos energía y que ésta corra de manera permanente. Cuando requerimos reparar una zona u otra, este cupón funciona como aislador por completo para que no tengamos energía en la zona mientras en la otra sigue funcionando”, explicó Rubalcava Suárez.