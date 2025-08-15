Crean alianza AO-NL previo al Mundial

A 300 días del inicio del Mundial de Futbol2026, la Alcaldía Álvaro Obregón se suma al fervor por la justa deportiva y reafirma su potencial turístico y hotelero para recibir a quienes presenciarán los partidos que se disputen en la Ciudad de México.

En ese marco, en coordinación con la Representación del Estado en la CDMX, se inauguró la feria “Nuevo León, Ponte Nuevo, Ponte Mundial en la Álvaro Obregón” en Casa de Cultura Jaime Sabines, en San Ángel, la cual estará vigente del 15 al 17 de agosto.

Se trata de un esfuerzo conjunto para impulsar estratégicamente el turismo interestatal, fortalecer el posicionamiento de los gobiernos locales y fomentar la colaboración institucional.

Durante la inauguración, Luis Ignacio Sáinz, Asesor en materia de Cultura y Patrimonio de Álvaro Obregón, destacó la importancia de la Alcaldía como punto de encuentro.

“Álvaro Obregón es un espacio transitivo donde todo ocurre y donde todo cruza, por eso es importante recibir a visitantes, embajadores y representantes de otras ciudades, ya que nos permite abrir nuestra visión y conocer cómo trabajan otros gobiernos y sociedades”, señaló.

Destacó los lazos que unen al gobierno local con el Estado de Nuevo León, principalmente en materia educativa, a través del Cluster Universitario de Alto Nivel.

“Recibir a nuestros amigos de Nuevo León y de otras entidades nos ofrece la oportunidad de aprender de sus experiencias, valorar lo que se hace en otras ciudades y comprender mejor la economía internacional y su impacto local”, comentó.

Durante el acto, Gabriela Cuevas, representante de la organización del Mundial por parte del Gobierno federal, resaltó el involucramiento de los gobiernos locales y estatales en la promoción de la justa deportiva.

“Iniciativas como esta feria destacan la importancia de que las ciudades y regiones anfitrionas del Mundial trabajen de manera conjunta, mostrando nuestra cultura y generando oportunidades para la proyección internacional de México”.

“Son eventos de intercambio cultural y turístico que permiten que la preparación para el Mundial vaya más allá del deporte, fortaleciendo la colaboración institucional y la promoción de nuestras regiones a nivel mundial”, indicó Cuevas.

Por su parte, la Secretaria de Turismo neoleonense, Maricarmen Martínez, resaltó los vínculos con la alcaldía anfitriona, lo que representa una ventana de exposición para ambos.

“Contar con espacios como Álvaro Obregón nos da la oportunidad de mostrar nuestras tradiciones y generar experiencias que conecten a la ciudadanía con la diversidad cultural de Nuevo León”, dijo.

La feria “Nuevo León, Ponte Nuevo, Ponte Mundial en la Álvaro Obregón” se lleva a cabo del 15 al 17 de agosto en la Casa de Cultura Jaime Sabines, ubicada en Avenida Revolución 1747, Colonia San Ángel. La entrada es libre.

JVR