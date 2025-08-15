Chocan Morena y MC por iniciativa para regular los vehículos eléctricos

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo Espinosa, confió en que hoy sea aprobada la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para regular a los vehículos eléctricos; no obstante, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, alertó sobre contradicciones y vacíos en la propuesta.

La legisladora morenista destacó que el dictamen, modificado por la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, busca no sólo la regulación de los vehículos como scooters y bicicletas eléctricas, sino mejorar la convivencia vial en el espacio público.

“La idea de esta modificación que vamos a hacer a la Ley de Movilidad tiene que ver con plasmar lo que es la micromovilidad eléctrica y a partir de ahí empezar con todo un tinglado que tiene que ver con esa movilidad.

El Dato: Xóchitl bravo informó que en las reuniones con empresas de bicicletas eléctricas se acordó una estrategia de concientización sobre estos vehículos.

“El objetivo de esta reforma es regular el uso de los vehículos eléctricos de bajo impacto. Tiene que ver también con mejorar la convivencia vial en el espacio público y con establecer regulaciones”, mencionó Bravo Espinosa a La Razón.

El pasado 27 de mayo, Brugada Molina envió al Congreso capitalino su iniciativa con proyecto de decreto para reformar distintos artículos de la Ley de Movilidad, como el nueve, para establecer la definición de motocicleta, vehículo motorizado y Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe).

Además, la medida establece no sólo que los usuarios de este tipo de vehículos deben utilizar equipo de protección, sino también contar con licencia de conducir, lo cual, de acuerdo con la legisladora morenista, ayudará también a tener un registro de este tipo de transporte, el cual no existe actualmente.

“No hay un documento donde esté registrado cuántos scooters, cuántas cuatrimotos, cuántas bicicletas eléctricas hay. Ésa es la intención también de esta iniciativa que manda la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, porque también cómo proteges si no tienes el número. Eso es también a través de la licencia que se les va a aplicar a los usuarios de los vehículos de micromovilidad”, dijo.

No obstante, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, a la que pertenece Urriza Arellano, llevó a cabo una serie de modificaciones a la iniciativa, por ejemplo, en lo referente a los Vemepe, a los que define como vehículos que cuentan con acelerador independiente, dos o más ruedas y que excede los 25 kilómetros por hora.

En entrevista, la legisladora emecista aclaró que si bien su grupo parlamentario está en favor de la iniciativa y la regulación de los vehículos eléctricos, la propuesta tiene contradicciones y no es clara en distintos puntos. Por ello criticó a Morena y al oficialismo por intentar aprobar un dictamen que es mejorable.

“En lo general, el dictamen nos parece bien. Creemos que pues es muy importante que la Ciudad de México esté a la vanguardia con la regulación de los nuevos mecanismos de transporte. En lo que no estamos de acuerdo es en la manera en la que se presenta este dictamen y, bueno, decir que también cuenta con muchas contradicciones y también deja muchas lagunas”, dijo.

La diputada capitalina explicó que, por ejemplo, al considerar cualquier vehículo motorizado a todo transporte que rebase los 25 kilómetros por hora, las bicicletas de pedales o asistidas que excedan esa medida podrían entrar dentro de esta categoría.

Además, Urriza Arellano explicó que la propuesta no establece los lugares por los cuales podrán circular este tipo de vehículos, por lo que se desconoce si los scooters y bicicletas eléctricas circularán por las ciclovías, pues de hacerlo se pone en peligro a ciclistas. Bravo Espinosa afirmó que estos transportes no circularán en las ciclovías.

Sobre este punto, el 4 de marzo, Brugada Molina afirmó que los dueños de este tipo de transporte tendrían que sujetarse a las normas generales para la circulación de vehículos; por lo tanto, no deberían transitar por las ciclovías, y tendrían que traer casco y licencia. En aquella ocasión se dijo que cada unidad debería estar emplacada, pero esto no fue integrado.

“En esos detalles es en donde estamos en desacuerdo, porque el dictamen no dice en ningún lugar en qué lugares va a poder circular los Vemepe y que pasen los 25 kilómetros por hora.

“Otra condición en el mismo dictamen es que a los vehículos motorizados eléctricos, a los Vemepe, los ponen en la categoría de vehículos motorizados y además los ponen en la categoría de vehículos no motorizados”, dijo.

Por ello, la legisladora del partido naranja presentó reservas que, confió, sean aceptadas, pues, de lo contrario, los legisladores de su grupo irían en contra de la aprobación de la iniciativa.

Las reservas de la emecista son para que los vehículos de tracción humana que superen la velocidad establecida no sean considerados como motorizados; otra es precisar la definición de vehículos no motorizados y una más, que quienes conduzcan vehículos motorizados, incluidos los eléctricos, que excedan los 25 kilómetros por hora porten licencia de manejo.

7 empresas de vehículos eléctricos participaron en mesas de trabajo de Morena

45 kilómetros por hora llegan a alcanzar algunos modelos de bicicletas eléctricas

EL INCUMPLIMIENTO. Aunque en noviembre de 2022 el Congreso de la Ciudad de México debió armonizar la Ley de Movilidad local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal, esto sigue sin hacerse y mientras para Bravo Espinosa esto no afecta la regulación de los vehículos eléctricos, Urriza Arellano consideró que sí.

La legisladora morenista afirmó que la falta de homologación no obstruye y criticó los dichos de su par sobre este punto y la llamó a participar en los foros que se organizan, pues sólo ha asistido al de Coyoacán. Agregó que su partido trabaja en la homologación y el lunes llevarían seis de 16 foros en los que recolectan opiniones de varios sectores.

En tanto, la emecista recordó que su grupo parlamentario ya ha presentado una iniciativa para la armonización de la Ley de Movilidad local con la federal, pero Morena y aliados, dijo, no han querido discutirla debido a que impactaría en las licencias permanentes, “la falta de exámenes teóricos y prácticos” y el presupuesto que se tiene que dividir de acuerdo con la pirámide de movilidad.

“La armonización pone el piso para a partir de ahí discutir todo lo que se necesite”, aclaró, sobre la homologación y la regulación de vehículos eléctricos.