Afectadas por lluvias en 3 alcaldías 1,455 viviendas

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que mil 455 viviendas de cuatro colonias en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuatro colonias en Venustiano Carranza y seis unidades habitacionales de Iztacalco, resultaron afectadas debido a las lluvias de los últimos días.

“Se concluyeron todas las acciones para atender las emergencias que vimos recientemente en la Gustavo A. Madero, en Venustiano Carranza, en Iztacalco. Tenemos de las tres alcaldías, la suma de mil 455 viviendas dañadas por las lluvias”, dijo.

Comentó que en las áreas afectados se ha brindado apoyo en retirar el agua, limpiar las calles y reforzar la zona, para evitar que las subsecuentes lluvias pudieran nuevamente dañar.

Mencionó que la cifra de casas afectadas es el resultado de un censo, y precisó que se realizó una clasificación por colores respecto al nivel que alcanzó el agua, donde el verde fue para donde se reportó de cinco a 15 centímetros, con 317 damnificados.

Añadió que, dentro del color naranja, de entre 15 centímetros y 50 centímetros, se reportaron 716 afectados, que “son la gran mayoría”. Se asignó el rojo a donde el agua subió más de 50 centímetros, y en esta categoría entraron 417 casas. En morado, para inundaciones mayores, sólo hubo cinco viviendas dañadas.

“A partir de mañana se entregan ya los apoyos directos del Gobierno de la ciudad a todas las personas (…) estaremos incidiendo para que el seguro pueda otorgar lo más rápido posible su apoyo”, expresó.

En torno al socavón que se hizo en la Calzada Ignacio Zaragoza y las afectaciones en la colonia Jardín Balbuena, así como diversas daños en el asfalto, la mandataria informó que las alcaldías harán lo que les corresponde en vías secundarias, mientras que la administración central se encargará de las primarias, ante lo cual se darán a conocer detalles el lunes.

“Después de las lluvias, en todas las alcaldías donde hubo afectaciones, pues tuvo un impacto directo en el asfalto. Entonces, las alcaldías tendrán que ayudar allí, tanto a bachear como algunos a reencarpetar. Esto es causado por las lluvias, y vamos a atenderlo desde lo que le toca a las calles secundarias, a las alcaldías; y las primarias, al Gobierno de la ciudad. El lunes estaremos dando a conocer lo que vamos a hacer”, señaló.

En cuanto a las afectaciones que ha sufrido el Sistema de Transporte Colectivo (STC)-Metro con las lluvias, a mandataria informó que ya se trabaja en la Línea 2, donde el jueves un corto circuito provocó la suspensión del servicio, así como en la Línea A.

“Es un mantenimiento que va a tener la Línea 2, y que además también se va a intervenir en la mejoría de sus estaciones. Eso es desde ya. No se va a suspender ninguna estación; es un mantenimiento a sus elementos que se requieren, y que los vamos a hacer de inmediato”, comentó.

Aunado a eso, dijo, “hay todo un programa ante las lluvias, en el Metro, que está atendiendo filtraciones, que está tomando en cuenta los lugares que reciben el agua directamente, como la Línea A”.

Brugada Molina reiteró que los meses de agosto y septiembre son los que registran la mayor cantidad de lluvia, “y estamos y seguimos preparados para enfrentarlo”.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, informó que hasta ahora, en lo que va de agosto, se ha registrado un acumulado de lluvia de 109.39 milímetros, y, debido a que las lluvias continuarán, es probable que se rebase el máximo histórico, que para este mes es de 154 milímetros.