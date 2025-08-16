¿Cómo tramitar la placa y licencia para mi ‘bici’ eléctrica, scooter, bicimoto y demás?

Esto sabemos del trámite de la licencia y placa para vehículos eléctricos de micromovilidad.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en sesión extraordinaria una reforma a la Ley de Movilidad por la cual ahora se regularán las bicicletas eléctricas, las bicimotos, los scooters eléctricos y otros vehículos de micromovilidad. Así que, si posees un aparato de estos para moverte por la capital mexicana, ¡ojo! Porque deberás tramitar placa y licencia.

De acuerdo con los legisladores capitalinos, el motivo para impulsar esta reforma fue regular el creciente tránsito de vehículos eléctricos de micromovilidad, evitar accidentes y darle formalidad a este medio de transporte, en favor de la seguridad de sus usuarios.

#ÚltimaHora🚨Las y los diputados del #CongresoCDMX aprobaron regular bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos en la Ciudad de México. pic.twitter.com/Dutj99zEH7 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 15, 2025

Ahora, será obligatorio contar con los citados documentos, así como con el casco y, en algunos casos, chaleco reflejante. Así que, si tienes una bicimoto, scooter o bicicleta eléctrica, toma nota, porque así es como deberás realizar el trámite para obtener los documentos necesarios y evitar multas.

Esto sabemos del trámite de placa y licencia para vehículos eléctricos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Movilidad a partir de la cual se regulan los vehículos eléctricos que superen los 25 kilómetros por hora y pesen más de 35 kilogramos.

Aprueban regularizar scooters, bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad. ı Foto: Cuartoscuro

Así, de acuerdo con las medidas aprobadas, los vehículos de micromovilidad no podrán circular por ciclovías, banquetas ni carriles exclusivos del transporte público. Además, sus conductores deberán portar, obligatoriamente, casco, chaleco reflejante, tarjeta de circulación y deberán mantener las luces encendidas.

En el mismo sentido, será obligatorio el trámite de placa y licencia, pero ¿cómo puedo tramitar este documento? La realidad es que aún no se ha definido cómo será la emisión de los mismos por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior a causa de que, después de la aprobación de la reforma en el Congreso, se fijó un plazo de 360 días (aproximadamente un año a partir de la publicación en la Gaceta Oficial) para que se modifique el Reglamento de la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito.

Es decir, las autoridades, especialmente la Secretaría de Movilidad de la CDMX, cuentan con ese plazo para definir cómo será el trámite para emitir la licencia y placa correspondiente.

Hasta entonces, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, las autoridades capitalinas urgieron a estar pendientes de los canales oficiales del Gobierno CDMX y de la Semovi, ante posibles cambios.

