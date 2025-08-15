CDMX aprueba regulación para scooters y bicis eléctricas: exigirán licencia y placas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad con 59 votos a favor y en sesión extraordinaria, las reformas la Ley de Movilidad con el fin de regular a scooters, bicicletas eléctricas, bicimotos y otros vehículos de micromovilidad.

Con esta modificación se crea la figura de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE), lo que marca un nuevo marco legal para su operación en la capital.

Aprueban regularizar scooters, bicicletas eléctricas y otros dispositivos de micromovilidad. ı Foto: Cuartoscuro

La nueva categoría establece dos tipos de vehículos: Tipo A, para los de menos de 35 kilogramos, y Tipo B, para los que pesen entre 35 y 350 kilos. Además, deberán cumplir con diversas obligaciones, entre ellas portar licencia de conducir específica, placas, tarjeta de circulación, casco y chaleco reflectante.

Con la reforma también se fija un rango de potencia de motores entre 250 watts y 1 kilowatt, y se prohíbe su circulación en banquetas, ciclovías y carriles exclusivos de transporte público. Aquellos que superen los 25 kilómetros por hora deberán circular por la calle como cualquier motocicleta.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) tendrá un plazo de hasta 360 días naturales para definir los tipos de licencia, requisitos técnicos, sanciones y ajustes al Reglamento de Tránsito.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó la medida al afirmar que “es una regulación necesaria que beneficia a la seguridad de la población que utiliza las ciclovías y las banquetas, como son los peatones, y que ahora no podrán circular sobre ellos”.

También acusó que los empresarios dedicados a la venta de estos vehículos impulsaron protestas en contra de la reforma.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, subrayó que las bicicletas eléctricas “tienen que ser tratadas como una motocicleta, y por lo tanto tendrán que tener una licencia, y por lo tanto no podrán circular en ciclovías ni en banquetas”.

Desde la oposición, el diputado panista Federico Chávez Semerena señaló que la modificación era necesaria porque antes “convivían sin reglas claras bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas en detrimento de los peatones”.

En tanto, la legisladora del Partido Verde, Rebeca Peralta León, destacó que la reforma también contribuirá a disminuir emisiones contaminantes y fomentar trayectos cortos más sustentables.

