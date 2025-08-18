CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE este 18 de agosto: ¿habrá contingencia ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte de calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, a fin de informar sobre los niveles de contaminantes y prevenir a la población sobre riesgos a la salud.

Cuando se registran altos niveles de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, que pueden afectar a personas vulnerables, las autoridades pueden declarar una Contingencia Ambiental, lo que activa restricciones como el doble Hoy No Circula y otras medidas para reducir la contaminación.

La última contingencia ambiental se declaró el pasado 25 de abril, cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta del año 2025.

Para este lunes 18 de agosto, en La Razón te informamos el estado de la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, según el más reciente reporte del SIMAT.

Calidad del aire de este 18 de agosto en CDMX

De acuerdo con el reporte de las 16:00 horas, este lunes 18 de agosto, el SIMAT registra calidad del aire “aceptable” en la Ciudad de México y el Estado de México, con riesgo moderado a la salud por ozono.

En la capital mexicana, cuatro estaciones de monitoreo registran “buena” calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Venustiano Carranza (MER)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

En tanto, otras ocho estaciones de monitoreo reportan calidad del aire “aceptable”:

Tlalpan (AJM) Benito Juárez (BJU) Coyoacán (CCA) Gustavo A. Madero (GAM) Cuauhtémoc (HGM) Iztacalco (IZT) Miguel Hidalgo (MGH) Álvaro Obregón (PED)

A las 16:00 horas, cuatro estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento, o no arrojaron datos:

CUA y SFE, en Cuajimalpa

SAC en Iztapalapa

TAH, en Tláhuac

¿Cómo está la calidad del aire este 18 de agosto en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 18 de agosto, sólo dos estaciones de monitoreo en el Estado de México registran calidad del aire “aceptable”:

Cuautitlán Izcalli (CUT) Nezahualcóyotl (NEZ)

Al mismo tiempo, el resto de las estaciones registran “buena” calidad del aire:

Atizapán (ATI) Naucalpan (FAC) Nezahualcóyotl (FAR) Ecatepec (LLA) Anexo de Tlalnepantla (LPR) Ecatepec (SAG) Tlalnepantla (TLA) Tultitlán (TLI) Coacalco (VIF) Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este lunes 18 de agosto en el Valle de México. ı Foto: SIMAT

¿Cómo se evalúa la calidad del aire en el Valle de México?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el estado de calidad del aire se clasifica en cinco niveles, según los riesgos a la salud:

Buena, de color verde : calidad del aire óptima, con riesgo mínimo para la salud. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin problemas

Aceptable, de color amarillo : calidad del aire es regular, aunque personas vulnerables y con problemas respiratorios deben limitar las actividades físicas al aire libre

Mala, de color naranja : calidad del aire representa riesgo a la salud de la población general. Limita, moderadamente, las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : calidad del aire empeora considerablemente y hay riesgo muy alto para toda la población. Se recomienda evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: es el nivel más crítico, cuando la calidad del aire es extremadamente mala para toda la población. Se recomienda evitar cualquier actividad al aire libre y permanecer en espacios interior libres de humo

