Metro CDMX HOY 19 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 19 de agosto.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en la línea 4; de cinco minutos en las líneas 2, 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes están casi detenidos, pues avanzan poco. Por su parte, el metro informó que en la línea se presenta un retraso luego de que se retirara un tren para revisión.
- “¿Que sucede en la L-3? De que sirve salir con tiempo y hasta un poco antes de casa, si igual uno llega tarde por su pésimo servicio"
- “¿Ya va a avanzar la línea 3 dirección CU? Ya llevamos tiempo parados en centro médico"
- “Línea “3” haciendo base en cada estación"
¿Qué pasa en la Línea 8?
La Línea 8 que corre temporalmente desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, piden la agilización del servicio pues usuarios aseguran que no hay razón para que la línea este lenta.
- “¿¿Línea 8 que pasa?? Porque van así super lentos metro atlalilco está súper lleno de gente ayer lo mismo que pasa con el servicio!?"
- “¿Línea 8 avancen que pasa metro?"
- “Y ahora que pasa para que no avancen en línea 8″
