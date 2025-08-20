Brigada animal de la SSC-CDMX atienden a 65 gatos en situación de abandono

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), intervino en la valoración médica de 65 gatos que presentaban diferentes problemas de salud.

El grupo de felinos, compuesto por 43 machos y 33 hembras con edades de entre dos meses y ocho años, fue entregado a las autoridades por personal de la Fundación Antonio Haghenbeck, organización dedicada al apoyo de perros y gatos en estado vulnerable.

Las instalaciones de la Brigada, ubicadas en la colonia Ciénega Grande, sirvieron como espacio de recepción y diagnóstico.

En ese lugar, médicos veterinarios zootecnistas llevaron a cabo revisiones clínicas y comenzaron los tratamientos requeridos de acuerdo con las condiciones de cada animal.

Entre los padecimientos detectados se encuentran pulicosis, dermatitis, conjuntivitis y dificultades respiratorias.

Tras la valoración, 55 de los ejemplares permanecieron bajo el resguardo de la BVA, que será responsable de su recuperación y de canalizarlos a procesos de adopción.

Los diez gatos restantes quedaron bajo la custodia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que también dará seguimiento a su tratamiento.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal es que los animales puedan ser rehabilitados y posteriormente integrados a un hogar donde se les brinde atención y cuidado.

La Brigada de Vigilancia Animal destacó que sus funciones incluyen rescatar y resguardar fauna en riesgo dentro de la capital, así como promover la adopción responsable y campañas de sensibilización sobre la tenencia de mascotas.

A través de un comunicado, la dependencia recordó que “los animales son seres vivos que requieren cuidados y tiempo, por lo que invita a cuidarlos, respetarlos y no maltratarlos”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que continuará colaborando con instancias ambientales y organizaciones civiles para atender reportes de animales en condiciones de abandono o riesgo en la Ciudad de México.

