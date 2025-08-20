Colocan 30 mil cámaras con alta tecnología

Clara Brugada al encabezar el inicio de la instalación de cámaras, ayer.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación de 15 mil 200 nuevos tótems con 30 mil 400 cámaras que tienen detección de personas y vehículos, visión nocturna y un sistema de alertamiento en caso de falla. Esto forma parte del programa Ojos que te Cuidan.

Desde las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, la mandataria destacó que mediante la colocación de estos equipos se busca brindar una respuesta más rápida a las personas en casos de emergencia.

El Dato: Al presionar el botón de auxilio en un tótem se activarán las alertas sonora y visual; además, se enviará un reporte georreferenciado al C5 y al C2 correspondiente.

“El resultado de tener estas videocámaras en la ciudad nos ayuda entonces a prevenir problemas de inseguridad, y cuando se cometen es el principal aliado que tiene la fiscalía para judicializar o para evitar la impunidad”, dijo.

Brugada Molina resaltó que con la colocación de estas videocámaras habrá 113 mil 814 equipos de este tipo en la Ciudad de México, lo cual hace de la capital la más vigilada de América.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las cámaras fueron diseñadas especialmente; además, cada tótem tiene un lente fijo y otro de 360 grados para una mejor visión de lo que ocurre alrededor.

36 por ciento aumentó este año la colocación de cámaras respecto a 2024

70 mil 882 cámaras de videovigilancia tiene Nueva York, en Estados Unidos

“Con estas videocámaras, la Ciudad de México tiene más videocámaras; se posiciona como la ciudad más videovigilada de América, porque hoy tenemos casi el doble de videocámaras públicas que Nueva York, o el triple de lo que tiene Chicago, o que tiene la ciudad de Río de Janeiro.

“Entonces estamos avanzando y no nos vamos a quedar allí. Tenemos un compromiso. Mi compromiso fue duplicar la cantidad de videocámaras en la ciudad, y vamos a cumplirlo en los próximos tiempos”, mencionó.

Con la iniciativa, la capital contará este año con un total de 113 mil 814 cámaras de videovigilancia, más del doble de las 43 mil 310 cámaras que había en 2019 y 36 por ciento más que las 83 414 del año anterior.

Asimismo, Brugada Molina adelantó que la siguiente ampliación de videocámaras serán instaladas en el Metro de la Ciudad de México.

El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, presumió que este aumento anual es el mayor crecimiento en videovigilancia que se haya visto en cualquier capital de cualquier estado del país.

El funcionario también indicó que los principales puntos en los que serán colocadas las cámaras son las zonas con alta incidencia delictiva, en equipamientos urbanos relevantes y espacios públicos de interés turístico. Todo esto, en las 16 alcaldías.

“La videovigilancia que opera el C5 en la capital no funciona como un sistema aislado, sino en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dirigida por Pablo Vázquez Camacho, para la atención de emergencias y tentativas delictivas.

“Al mismo tiempo, las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, encabezada por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, encuentran insumo clave para la judicialización de los delitos.

“Las grabaciones son evidencia que robustece carpetas de investigación, permite la identificación de responsables, y asegura procesos más sólidos en tribunales”, dijo Guerrero Chiprés..