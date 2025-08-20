‘Tengo buena relación con Adrián Rubalcava’, asegura líder del sindicato del Metro.

Luego de sostener una reunión con el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, el líder sindical de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, aseguró que ambos mantienen una “muy buena relación”, pues se conocen desde hace más de 20 años y son buenos amigos.

Tras presentar el Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025-2029, en el Hotel Hilton, en entrevista el líder sindical reconoció que su amistad con Adrián Rubalcava es una “ventaja” tanto para el Metro como para los trabajadores.

Añadió que el director general del Metro de CDMX, Adrián Rubalcava tiene apenas cuatro meses en el cargo y no es “fácil” que en ese lapso conozca toda la problemática, sin embargo, acude a diario a todas las áreas para asesorarse y llevar a cabo un buen mantenimiento del Metro.

“No es fácil que en cuatro meses conozca toda la problemática, sin embargo, tiene mucho interés en hacerlo y está acudiendo a todas las áreas, le estamos dando una explicación de lo necesario que se requiere para llevar a cabo un buen mantenimiento”, dijo.

JVR