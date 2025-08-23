Detienen a 2 acusados de robo a familiares de Erika Buenfil en Mitikah; uno era colombiano

Autoridades de la Ciudad de México informaron que se detuvo a dos personas, una de ellas de nacionalidad colombiana, en seguimiento a la denuncia que interpuso la actriz Erika Buenfil por el robo de unas computadoras en el estacionamiento del centro comercial Mitikah, ubicado en Coyoacán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, como seguimiento a la denuncia de “una ciudadana”, se localizó a dos personas presuntamente responsables de estos hechos.

Fotografía de archivo de un espejo roto. ı Foto: Flickr

Los detenidos son un hombre de 46 años, quien dijo ser ciudadano colombiano, y uno de 28 años de edad.

A los sospechosos les fueron confiscadas una computadora portátil envuelta en aluminio —lo cual coincide con la denuncia de la actriz, quien aseguró que le fue sustraída más de una—, dos pares de audífonos inalámbricos, cuatro tijeras metálicas, un desarmador, una lima con punta y tres teléfonos celulares.

La dependencia explicó que la detención fue resultado de un seguimiento que se montó a los sospechosos a raíz de la denuncia interpuesta por el presunto robo. Así, tras revisión de cámaras de seguridad, se identificó un vehículo gris en el que los presuntos responsables huyeron tras sustraer los dispositivos.

El mismo vehículo fue localizado en la avenida Canal de Río Churubusco, donde ocurrió la detención.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En seguimiento a la denuncia realizada a través de redes sociales, donde una ciudadana refirió que el pasado 21 de agosto mientras dejó su vehículo estacionado al interior de una plaza comercial en la @BJAlcaldia, le fueron robados distintos objetos de… pic.twitter.com/ENjI6GiYB9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 23, 2025

De acuerdo con el comunicado, al menos dos computadoras fueron sustraídas durante el robo que denunció Erika Buenfil. Sin embargo, en el documento solo se informa la recuperación de una, por lo que se presume que la otra sigue perdida.

Recuperan una computadora, tres teléfonos y otros objetos. ı Foto: SSC-CDMX (vía Quadratin)

“No nos ayudaron”: Así denunció el robo Erika Buenfil

El pasado 21 de agosto, la actriz Erika Buenfil denunció, a través de redes sociales, el robo de las computadoras de su hijo y sobrino, que ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Mitikah, ubicado en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

A través de un mensaje en video difundido en redes, la actriz denunció que dejó el vehículo en un área rodeada de personal y cámaras de seguridad, por lo que no intuyó ningún riesgo. Sin embargo, al regresar al auto, se dieron cuenta de que habían sustraído las computadoras de sus familiares.

🚨 ¡DENUNCIA! 🚨

La actriz Erika Buenfil alzó la voz tras sufrir un robo en el estacionamiento de la Plaza #Mitikah, en la Ciudad de México. 😡



Delincuentes se llevaron las computadoras de su hijo Nicolás 💻 y de su sobrino, ¡dentro del propio estacionamiento! 🚗📹

A pesar de… pic.twitter.com/HnOEFuAToT — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) August 21, 2025

Sin embargo, lo más grave, según la actriz, es que el personal de la plaza no resolvió su denuncia en ningún momento. “Ellos acuden con la gente de seguridad de Mitikah, con los guardias, con las personas encargadas y les dijeron que tenían que levantar una denuncia… Pero no los ayudaron en nada”, denunció.

Entiendo que la gente a veces toma cosas porque hay una necesidad, el problema es que no los ayudaron. Mitikah no les ayudó; les ponían una traba tras otra. Los chicos pedían que les dieran acceso a las cámaras y no los ayudaron; al contrario, se pasaron la pelota unos a otros Erika Buenfil, en un video



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am