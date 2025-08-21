Erika Buenfil denuncia ser víctima de robo en Mítikah: ‘No nos ayudaron’

La actriz Erika Buenfil denunció a través de su cuenta de TikTok que sufrió un robo en el estacionamiento del centro comercial Mítikah, ubicado al sur de la Ciudad de México. Explicó que todo pasó mientras cenaba con su sobrino Alejandro y con su hijo Nicolás.

Este no es el primer incidente que ocurre en esta plaza, pues el martes 12 de agosto, un elevador cayó, dejando dos personas lesionadas (un hombre de 47 y una mujer de 60 años). Protección Civil restringió el acceso a Mítikah y la Fiscalía de CDMX abrió una investigación por lesiones culposas. Sin embargo, la plaza reabrió el viernes 15 de agosto.

Erika Buenfil denuncia ser víctima de robo en Mítikah

Erika Buenfil comentó que, cuando regresaron al carro, descubrieron que las computadoras de los jóvenes habían desaparecido pese a la aparente seguridad que había en el lugar. “Nos estacionamos pegados a una puerta de salida y entrada. Vimos guardias de seguridad, cámaras… es una plaza muy nueva”, expresó en el video la artista de 61 años.

“Los muchachos traían las computadoras en el carro, ya sé que esto es un error, pero hemos ido a muchas plazas y de repente sucede", reconoció.

Además, explicó son sorpresa que su vehículo no fue destrozado como se esperaría, por lo que los delincuentes eran expertos en ese modus operandi. “Hemos ido a Oasis y no nos ha pasado. Lo más impresionante es que la camioneta estaba intacta, sin cristales rotos ni puertas forzadas, creo que lo saben hacer muy bien”, dijo Erika Buenfil.

La actriz originaria de Nuevo León resaltó que lo que más le causó molestia no fue el robo, sino la mala actitud del personal del centro comercial Mítikah cuando su hijo y sobrino acudieron a pedir ayuda.

“Aquí el problema no es que les hayan robado las computadoras, sino que ellos acuden con la gente de seguridad de ahí, con los guardias, van al servicio, que tienen que levantar una denuncia...y no los ayudaron en nada“, expresó con molestia.

Pese a que los jóvenes intentaron rastrear sus aparatos electrónicos, dijo la famosa, una de ellas fue apagada. “Los chicos trataban de acceder a las cámaras, de seguir el rastro de las computadoras, pero fue imposible. En un momento, una de las computadoras ya estaba apagada y la perdieron", comentó Erika Buenfil.

Nicolás, hijo de Erika Buenfil, también denuncia en redes sociales el robo

Nicolás, de 20 años, compartió en su cuenta de TikTok un video donde relató lo sucedido. El hijo de Erika Buenfil explicó que su primo y él dejaron las computadoras en la camioneta y fueron a cenar. Pero nunca se imaginaron que sufrirían un robo, pues se estacionaron a lado de los policías y muy cerca de las cámaras de seguridad de Mítikah.

“Se robaron las dos computadoras. Es impresionante porque nadie se dio cuenta, nadie vio nada”, explicó Nicolás. Además, comentó que, cuando solicitaron revisar las cámaras, los policías les dijeron que no era posible.

“Si van a Mítikah, no lleven cosas valiosas. No dejen nada en sus camionetas, es mi recomendación... si es que van. Pero les recomiendo que no vayan”, agregó.