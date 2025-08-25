Caso Ximena y José: vinculan a 6 y dan prisión preventiva a 4

Ofrenda en memoria de Ximena y José sobre Tlalpan, en junio.

Un juez de Control dictó prisión preventiva a dos mujeres más de las 13 personas detenidas por su presunta vinculación en los homicidios de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Con esta consignación ya son 10 personas de las 13 que fueron detenidas que se encuentran en prisión.

El sábado 23 de agosto, el juzgador dictó prisión preventiva a Arlette “N” y Fanny “N”, como presuntas responsables de los delitos de narcomenudeo y cohecho. Durante la audiencia inicial se determinó que la detención fue legal.

El Dato: La Fiscalía capitalina informó que Ximena Guzmán y José Muñoz fueron vigilados al menos durante 20 días antes de su homicidio.

No obstante, aunque la Fiscalía capitalina informó que Arlette “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa del caso de Ximena y José, ella y Fanny “N” fueron imputadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercio, así como el de cohecho.

Esta semana se determinará en una segunda audiencia si ambas detenidas serán vinculadas a proceso. El lunes 25 de agosto también se determinará si Nery “N” queda vinculada a proceso por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa por este caso.

Hasta el momento, solamente Nery “N” ha sido consignada por su presunta participación en el homicidio de la secretaria particular y el asesor de Brugada Molina, asesinados el 20 de mayo pasado.

3 meses han pasado desde que se cometió el doble asesinato

Ese día Muñoz Vega abordaba un vehículo conducido por Guzmán Cuevas, cuando un sujeto con casco de motociclista y chaleco fluorescente se puso frente al auto y les disparó. El asesino huyó junto a otros cómplices usando al menos cinco vehículos, los cuales también fueron usados para vigilar a los funcionarios con días de antelación.

A tres meses del crimen, el 20 de agosto las autoridades capitalinas informaron sobre la detención de 13 personas, presuntamente, ligadas al crimen: Fanny “N”, Arturo “N”, Sandra “N”, David “N”, Joshua “N”, Norma “N” y Eduardo “N”, así como Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N”, Francisco “N”, Abraham “N” y Jesús Francisco “N”.

El jueves 21 de junio Nery “N” le dictaron prisión preventiva por el delito de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa por el doble homicidio de los funcionarios.

Un día después, un juez vinculó a proceso a David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y a Sandra “N”, por los supuestos delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Francisco “N” y Norma “N” también fueron vinculados ese día por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Por esto último, el caso de Francisco “N” y Norma “N” pasó al fuero federal.

Además, un juez de Control impuso prisión preventiva a otro detenido más, Arturo “N”, por presuntos ilícitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, por posesión indebida de tarjetas de circulación y por el delito de narcotráfico.