Detectan 600 bodegas ocupadas por asiáticos

Canaco alerta que muchos de estos espacios ocupados son edificios históricos y estacionamientos reconvertidos para guardar productos asiáticos

Un hombre retira en “diablito” productos de Plaza Izazaga 89, en diciembre.
Un hombre retira en “diablito” productos de Plaza Izazaga 89, en diciembre. Foto›La Razón
Por:
La Razón Online

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que en el Centro Histórico existen más de 600 bodegas y plazas comercializadas operadas por empresarios chinos.

El organismo empresarial alertó que muchos de estos espacios ocupados son edificios históricos y estacionamientos reconvertidos para guardar productos asiáticos, por ejemplo, como sucede con Izazaga 89 y otros inmuebles.

“El peso de la mercancía almacenada en inmuebles no diseñados para ese uso se considera como un peligro latente”, indicó la Canaco mediante un comunicado.

Además, la Cámara destacó que la “invasión de empresarios chinos” ha causado un desplazamiento del comercio tradicional, mismo que ha sido afectado. Precisó que hay más de tres mil 500 establecimientos asiáticos que representan 20 por ciento del total en el sitio.

La Canaco capitalina alertó que esta situación ha causado un desplome de 60 por ciento de las ventas para empresas mexicanas, debido a la distribución de mercancía asiática.

Por ello, el organismo solicitó a las autoridades revisar los usos de suelo y permisos en inmuebles ocupados, fortalecer la fiscalización aduanera, proteger el comercio local y artesanal y diseñar polígonos de restricción comercial.

