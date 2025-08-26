Metro CDMX HOY 26 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 26 de agosto.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y A; de seis minutos en las líneas 3, 8, 9, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/sKUrGN9qUy — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que explican, las estaciones se llenan pronto debido a la lentitud del servicio. Por su parte, el metro informó que se agiliza la salida de trenes desde las terminales.

“Línea b haciendo base como de 5-8 min por estación”

“¿Porque no avanza la línea B?"

“Llevamos más de 20 minutos en villa de Aragón línea b, ¿qué sucede?"

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.



Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar, usa las palancas con responsabilidad y sólo en caso de alguna emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2025

¿Qué pasa en la Línea 12?

La Línea 12 que corre temporalmente desde Mixcoac a Tláhuac presenta una marcha lenta, usuarios afirman que debido a esta situación la aglomeración ya es insostenible en ambas direcciones. Ante esto, el metro informó que, en efecto, se registra alta afluencia en la línea, sin embargo, ya se trabaja en el envió de trenes vacíos a estaciones.

“Línea 12 súper lenta, más de 15 minutos parados en parque de los venados, ¿qué pasa?"

“Línea 12 imposible de subirse y tardan demasiado parados...”

“Línea 12, más de 7 minutos para pasar de Zapotitlán a nopalera, así tardaremos más de 2 horas en llegar a Mixcoac”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 26, 2025

