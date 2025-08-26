Vinculan a proceso a Nery “N” por los asesinatos de Ximena y José

Dos personas se abrazan durante el funeral de Ximena y José, en mayo.

Un juez de Control vinculó a proceso a Nery “N” por los homicidios de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el 20 de mayo.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La detenida fue procesada por el homicidio de José Muñoz, el feminicidio de Ximena Guzmán y por asociación delictuosa de una organización desconocida hasta el momento.

El Dato: Tres meses después de los dos asesinatos, las autoridades capitalinas informaron sobre la detención de los primeros 13 presuntos implicados en el crimen.

Nery “N”, quien fue capturada en Otumba, Estado de México, se mantendrá presa en el penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

El 20 de agosto fueron detenidas 13 personas por el crimen: Jesús “N”, Arlette “N”, Jesús Francisco ”N”, Nery ”N”, Joshua ”N”, Abraham ”N”, Francisco ”N”, Norma ”N”, Eduardo ”N”, Fanny ”N”, David ”N”, Arturo ”N” y Sandra ”N”.

Jesús “N”, Arlette “N” y Nery “N” son las tres personas señaladas por la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, como los principales presuntos autores materiales del crimen.

Hasta el momento, Nery “N” es la única de los 13 detenidos que ha sido consignada por su presunta participación en el homicidio de Ximena y José, ocurrido el pasado 20 de mayo.

15 disparos de arma de fuego recibieron Ximena y José

El resto de los detenidos ha sido imputado por otros delitos, como homicidios, narcomenudeo, cohecho y asociación delictuosa.

Con esta vinculación 10 de los 13 capturados por el crimen se encuentran en prisión. Aún no se define la situación jurídica de las tres personas restantes, Jesús “N”, Eduardo “N” y Jesús Francisco “N”.

En el caso de la otra autora material del crimen, Arlette “N”, se le dictó prisión preventiva por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercio, así como el de cohecho. Esta semana se definirá si es vinculada a proceso por esos delitos.

La secretaria particular y el asesor de Clara Brugada, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, respectivamente, fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 sobre la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Ese día José Muñoz abordaba un vehículo conducido por Ximena Guzmán, quien lo esperaba como siempre para acudir a sus oficinas. Sin embargo, una persona se acercó, disparó y asesinó a los funcionarios.

El gatillero, que no ha sido capturado, huyó junto a otros 12 cómplices usando al menos cinco vehículos, los cuales también fueron usados para vigilar a los funcionarios con días de antelación.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido ninguna información relacionada con los autores intelectuales del doble homicidio de Ximena y José, ni de los grupos delictivos detrás del crimen.