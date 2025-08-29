Cae ‘El Loco Bryan’, presunto sobrino de ‘El Betito’ y miembro de La Unión Tepito

Elementos de la subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Ciudad de México, en coordinación con el C5, lograron la detención de Bryan “L”, alias “El Loco Bryan”, señalado como presunto sobrino de Roberto “M”, “El Betito”, considerado líder de La Unión Tepito.

El operativo se llevó a cabo la noche del jueves en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de un despliegue de vigilancia fija y móvil en zonas de alta incidencia delictiva. Durante las labores, los agentes detectaron una camioneta gris sin placas de circulación en la calle Héroes esquina con Sol, cuyo conductor manipulaba envoltorios con aparentes narcóticos.

Al marcarle el alto e identificarse como policías, los elementos revisaron el vehículo y al individuo, encontrando 107 bolsas con droga tipo cristal, 32 bolsas con marihuana, 28 cilindros con la misma sustancia, dos bolsas adicionales con narcóticos y dinero en efectivo. Ante estos hallazgos, el hombre de 30 años fue asegurado y trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Narcomenudeo, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, “El Loco Bryan” es señalado como presunto integrante de La Unión Tepito, grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, además de estar vinculado con secuestros y homicidios en la capital.

Su parentesco con “El Betito”, actualmente identificado como líder de esa organización, refuerza la relevancia de su captura en el marco de los operativos contra células de esta agrupación criminal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana intensificó los despliegues operativos en colonias consideradas de alta conflictividad, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se concentra la operación de La Unión Tepito. Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras delictivas que operan en el primer cuadro de la capital y generar condiciones de mayor seguridad para la población.

