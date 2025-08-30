En calles y escuelas

Gobierno de la CDMX anuncia operativo de seguridad por regreso a clases 2025

La policía de la Ciudad de México implementa un operativo para el regreso a clases 2025; se reforzarán la seguridad y vialidad en escuelas de la capital

Policías de la CDMX vigilarán los entornos escolares durante el regreso a clases para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Policías de la CDMX vigilarán los entornos escolares durante el regreso a clases para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Arturo Meléndez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el Operativo Regreso a Clases 2025, que se pondrá en marcha el próximo lunes 1 de septiembre, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para estudiantes, docentes y padres de familia en las 16 alcaldías de la capital.

De acuerdo con un comunicado publicado vía redes sociales, la estrategia contempla dispositivos de seguridad y vialidad en inmediaciones de planteles escolares públicos y privados, así como recorridos a pie, patrullajes y presencia policial en los horarios de entrada y salida, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana despliega a sus elementos en las 16 alcaldías capitalinas para el inicio del ciclo escolar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana despliega a sus elementos en las 16 alcaldías capitalinas para el inicio del ciclo escolar.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, señaló que los jefes de cuadrante visitarán los centros escolares para mantener contacto directo con autoridades educativas y personal docente, mientras que la Dirección de Seguridad Escolar reforzará la presencia permanente de policías especializados en planteles de educación básica.

Asimismo, se implementarán Senderos Seguros en rutas de transporte público hacia las escuelas, y se instalarán dispositivos viales en accesos para evitar congestionamientos, estacionamientos indebidos e incidentes de tránsito. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) también permanecerá atento para atender cualquier emergencia prehospitalaria.

El objetivo es claro: salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes, personal docente y de toda la comunidad escolar, garantizando un regreso a clases seguro para todas y todos
Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CDMX

Durante la presentación del operativo, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la SSC refrendó su compromiso de “ser agentes activos en la generación de bienestar en nuestras comunidades y de garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en ambientes sanos y libres de violencia”.

