Avanza reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial en CDMX

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Con 51 votos en favor, 15 en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general la propuesta de reforma Ley Orgánica del Poder Judicial.

Durante la sesión del tercer periodo extraordinario, legisladores avalaron el dictamen que el pasado 29 de agosto fue avalado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Entre lo establecido en la propuesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, está la extinción del Consejo de la Judicatura, “con la protesta de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la integración del Órgano de Administración Judicial”.

Además, se prohíbe que los servidores públicos de la judicatura perciban una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.

Asimismo, el documento establece que el Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas, quienes estarán en el cargo seis años “improrrogables”.

Tres integrantes del Órgano de Administración Judicial serán designados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, uno por la Jefa de Gobierno, y uno por el Congreso capitalino.

Morena advierte problemas en elecciones del Poder Judicial en CDMX

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso, señaló que se instalará una mesa de trabajo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Gobierno capitalino para modificar el proceso de elección del Poder Judicial de cara al 2027, tras identificar varios problemas en la pasada jornada electoral.

Uno de los principales inconvenientes, indicó, fue la falta de suficientes aspirantes en algunas materias, lo que obligó a declarar desiertos ciertos cargos desde la convocatoria inicial.

“Entonces, tendremos que sentarnos a la mesa con el tribunal y decir cómo le hacemos para garantizar que sí haya suficientes candidatas y candidatos , y que no solamente tenga que ver con el asunto de jueces civiles o penales, es decir, con las materias comunes”, afirmó.

Además, el Observatorio Electoral Judicial denunció que, desde el proceso de selección de personas candidatas, existió una sobrecarga de postulantes en algunas materias y escasez en otras.

Señaló que las autoridades no analizaron las implicaciones de esta disparidad, lo que podría afectar la competitividad y representatividad de los cargos.

Otro problema detectado fue la complejidad de las boletas y la confusión derivada de la conformación de los distritos judiciales, que en algunos casos no coincidieron con los distritos federales y locales utilizados en procesos electorales tradicionales.

Xóchitl Bravo indicó que también se deberán homologar los tiempos de duración de los cargos dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. Para ello, se instalará una mesa de trabajo entre los tres poderes con el objetivo de dar seguimiento a los ajustes y asegurar un mejor funcionamiento del Poder Judicial.

