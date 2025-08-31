Clara Brugada envía el lunes su Primer Informe de Gobierno; lo entrega su secretario de Gobierno

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que enviará ese lunes 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México.
A través de un mensaje en video, la mandataria capitalina informó que firmó un oficio para que su secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, entregue el documento al Poder Legislativo.
“El Informe resume las políticas públicas que hemos impulsado en todas las áreas: salud, educación y obras. Aquí están los compromisos hechos realidad y todo el esfuerzo cotidiano de este gobierno con el gran objetivo de seguir transformando esta gran ciudad”, dijo Brugada Molina en un mensaje en video.
Clara Brugada destacó que su administración busca consolidarse como “un gobierno que cumple, de territorio y no de escritorio, honesto y que transforma los recursos de la ciudad en obras para beneficio del pueblo”.
“¡Viva la Ciudad de México, capital de la transformación!”, concluyó la Jefa de Gobierno.
El 1 de septiembre también presentará su Primer Informe de Gobierno la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, lo entregará al Congreso de la Unión, que inicia su periodo ordinario de sesiones.
