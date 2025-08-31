Lluvias azotan el centro de Coyoacán: atienden encharcamientos, árboles caídos y apagones

Al alcalde Giovani Gutiérrez atiende las afectaciones por lluvias en el centro de Coyoacán.

Ante las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde noche de este domingo, la alcaldía Coyoacán informó que, al corte de las 19:30 horas, se registra la caída de siete árboles en distintos puntos de la demarcación, concretamente en las colonias del centro, como Villa Coyoacán y Del Carmen.

Asimismo, se registran anegaciones y saturación de la red hidráulica en la colonia Copilco Universidad.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, atiende las afectaciones por lluvias. ı Foto: Cortesía

En particular, en la zona del centro histórico de Coyoacán, un árbol cayó en la calle de Felipe Carrillo Puerto, el cual obstruye la vialidad y en donde ya se encuentra trabajando personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación (UIGRPC) para liberar la vialidad, en coordinación con Bomberos de la Ciudad de México y Escudo Coyoacán.

Algunas zonas se encuentran sin energía eléctrica, para ello se trabaja en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, realizó un recorrido por las zonas afectadas en compañía del personal de Servicios Urbanos, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la UIGRPC y Seguridad Ciudadana de la demarcación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cabe destacar que Escudo Coyoacán logró el rescate de dos personas atrapadas en un vehículo por la caída de uno de los árboles de las calles Benito Juárez y Ayuntamiento.

Árboles caídos en Coyoacán por lluvias de este domingo. ı Foto: Cortesía

El alcalde Giovani Gutiérrez reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de las y los coyoacanenses, por lo que su gobierno se mantendrá atento y en coordinación con las instancias correspondientes para atender los reportes y acompañar a la ciudadanía en esta contingencia.

