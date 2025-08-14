‘Gobernar es recorrer las calles para servir’: Giovani Gutiérrez.

Gobernar es servir y servir es estar en la calle, es imprescindible salir del escritorio para hacernos presentes en el territorio, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, al recibir a los secretarios del gabinete de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quienes acudieron en su representación al recorrido del programa Casa por Casa en la zona de los Culhuacanes, en Coyoacán.

El Alcalde Gutiérrez Aguilar recibió a secretarias y secretarios del gobierno de la Ciudad de México en la implementación, por tercera ocasión, de este programa en la alcaldía Coyoacán, en donde recorrieron la zona para hablar y atender las necesidades de las y los vecinos de manera directa.

En su mensaje Gutiérrez Aguilar señaló: “Recibiremos, por tercera ocasión y como únicos en el planeta tierra la Copa del Mundo y nos estamos preparando con obra pública que perdure para siempre para tener la mejor alcaldía, aquí donde vives tú. Por eso, la política pública atinada de nuestra Jefa de Gobierno, de venir casa por casa a escucharte, recoger tu gestión, a escuchar qué necesitas, porque somos un gobierno cercano, porque nosotros queremos estar junto a ti, por eso, secretarias, secretarios, bienvenidos a esta su casa Coyoacán”.

Las y los secretarios de Atención Ciudadana, de Obras y Servicios, así como el de Vivienda y la secretaria de Cultura, Tomás Pliego, Raúl Basulto, Inti Muñoz y Ana Francis Mor, encabezados por el secretario de Gobierno, César Cravioto, presentaron un esbozo de las acciones de gobierno más recientes, así como de programas y proyectos aplicables en Coyoacán.

Giovani Gutiérrez, quien agradeció el trabajo coordinado con los funcionarios, añadió: “Trabajamos a diario, 24/7, a lo largo y ancho de la demarcación- en todos los frentes; siempre resolviendo con la puesta en marcha de acciones inéditas que ya han transformado para bien el rostro de Coyoacán, consolidándolo así, como un mejor lugar para vivir, para trabajar, invertir, pasear y disfrutar. Porque ¡Coyoacán es la sede!, hogar de todos y vibrante epicentro desde donde el mundo entero estará de fiesta en el ya cercano 2026”.

El titular de la demarcación refirió que, en la alcaldía Coyoacán estamos plenamente convencidos de que, para seguir dando los mejores resultados, es imprescindible salir del escritorio para hacernos presentes en el territorio, en las calles y colonias, hombro a hombro con la gente, con las vecinas y los vecinos, para escucharlos y atender debidamente sus necesidades.

En Coyoacán, añadió, sabemos que la coordinación es la clave del éxito, por ello nos hemos caracterizado por estrechar lazos con todos los órdenes de gobierno, con quienes mantenemos siempre una importante relación de trabajo conjunto en todos los rubros”.

Los funcionarios, después de la ceremonia, bajaron del templete y visitaron algunas de las viviendas ubicadas en la Unidad CTM IX, en el cruce de las calles Candelaria Pérez y Elvira Vargas en donde conversaron con las y los vecinos quienes plantearon necesidades y atención en temas concretos como poda, luminarias, clareo, seguridad, bacheo, entre otras cosas.

JVR