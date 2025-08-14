Fuerte lluvia deja afectaciones en diversas zonas de la CDMX

La fuerte lluvia que azota la Ciudad de México y parte del Valle de México ha provocado diversas afectaciones, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC mantiene activa la alerta naranja en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Gustavo A. Madero
- Miguel Hidalgo
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra un encharcamiento en calzada Ermita Iztapalapa y avenida de las Torres, a la altura de la colonia segunda ampliación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa.
Además se registra un encharcamiento considerable en la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Cuauhtémoc y otro más a la altura de avenida República Federal del Sur, en las colonias Santa Martha Acatitla y Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, también en la alcaldía Iztapalapa.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que apoya a los usuarios a trasladarse a bordo de los vehículos oficiales de la corporación.
En caso de necesitar transitar por esa zona algunas alternativas viales son:
- Avenida Texcoco
- Avenida Pantitlán
- Eje 6 Sur
Alertas por lluvia: Así funcionan
En el caso de lluvias, la SGIRPC activa las alertas de acuerdo con la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:
- Alerta Verde: pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros
- Alerta Amarilla: se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros
- Alerta Naranja: se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros
- Alerta Roja: cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros
- Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado
