Fuerte lluvia deja afectaciones en diversas zonas de la CDMX

La fuerte lluvia que azota la Ciudad de México y parte del Valle de México ha provocado diversas afectaciones, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC mantiene activa la alerta naranja en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra un encharcamiento en calzada Ermita Iztapalapa y avenida de las Torres, a la altura de la colonia segunda ampliación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa.

Además se registra un encharcamiento considerable en la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Cuauhtémoc y otro más a la altura de avenida República Federal del Sur, en las colonias Santa Martha Acatitla y Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, también en la alcaldía Iztapalapa.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que apoya a los usuarios a trasladarse a bordo de los vehículos oficiales de la corporación.

En caso de necesitar transitar por esa zona algunas alternativas viales son:

Avenida Texcoco

Avenida Pantitlán

Eje 6 Sur

#Tlaloque2025 l Efectivos de la #SSC apoyan a las y los ciudadanos a cruzar de forma segura las calles y avenidas, a bordo de vehículos oficiales, en el #Eje6 Sur y la calzada #ErmitaIztapalapa, en la colonia Segunda Sección de Ampliación Santiago Acahualtepec, debido a los… pic.twitter.com/B6LJXXFncs — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

Alertas por lluvia: Así funcionan

En el caso de lluvias, la SGIRPC activa las alertas de acuerdo con la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:

Alerta Verde : pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla : se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja : se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja : cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/TmbwAVK6H1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT