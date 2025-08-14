¿En dónde hay encharcamientos?

Fuerte lluvia deja afectaciones en diversas zonas de la CDMX

Se mantiene activa la alerta naranja en seis alcaldías; se prevén más lluvias para esta noche

Lluvias provocan encharcamientos en la Ciudad de México.
Lluvias provocan encharcamientos en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

La fuerte lluvia que azota la Ciudad de México y parte del Valle de México ha provocado diversas afectaciones, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC mantiene activa la alerta naranja en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Gustavo A. Madero
  • Miguel Hidalgo

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra un encharcamiento en calzada Ermita Iztapalapa y avenida de las Torres, a la altura de la colonia segunda ampliación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa.

Además se registra un encharcamiento considerable en la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Cuauhtémoc y otro más a la altura de avenida República Federal del Sur, en las colonias Santa Martha Acatitla y Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, también en la alcaldía Iztapalapa.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que apoya a los usuarios a trasladarse a bordo de los vehículos oficiales de la corporación.

En caso de necesitar transitar por esa zona algunas alternativas viales son:

  • Avenida Texcoco
  • Avenida Pantitlán
  • Eje 6 Sur

Alertas por lluvia: Así funcionan

En el caso de lluvias, la SGIRPC activa las alertas de acuerdo con la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:

  • Alerta Verde: pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros
  • Alerta Amarilla: se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros
  • Alerta Naranja: se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros
  • Alerta Roja: cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros
  • Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

