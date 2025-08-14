Metro CDMX: Suspenden servicio en Línea 2 por corto circuito

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a un corto circuito en la inter estación Zócalo-Pino Suárez, suspendió el servicio en el tramo de Colegio Militar a Tasqueña.
Por medio de una tarjeta informativa, el organismo detalló que debido a la suspensión de servicio, los usuarios que viajaban en la Línea 2, en el tramo afectado, fueron desalojados a través de la vía.
“Técnicos de instalaciones fijas ya laboran en la reparación del sistema de vías en la interestación Zócalo-Pino Suárez, afectado, aparentemente, por un corto circuito. No se tiene registro de explosión o incendio”, indicó.
El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que debido al incidente se suspendió el servicio en el tramo de Hidalgo a Tasqueña.
En tanto, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece apoyo a los pasajeros afectados por el cierre de estaciones en esta ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.
En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento del incidente, en los que se puede observar los vagones llenos de humo y a cientos de pasajeros desconcertados ante no saber que ocurría, así como del momento en el que son desalojados.
