Metro CDMX: Suspenden servicio en Línea 2 por corto circuito

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a un corto circuito en la inter estación Zócalo-Pino Suárez, suspendió el servicio en el tramo de Colegio Militar a Tasqueña.

Por medio de una tarjeta informativa, el organismo detalló que debido a la suspensión de servicio, los usuarios que viajaban en la Línea 2, en el tramo afectado, fueron desalojados a través de la vía.

“Técnicos de instalaciones fijas ya laboran en la reparación del sistema de vías en la interestación Zócalo-Pino Suárez, afectado, aparentemente, por un corto circuito. No se tiene registro de explosión o incendio”, indicó.

#AvisoMetro: Continúa laborando personal del Sistema en zona de vías de la Línea 2, aparentemente por un cortocircuito.



El servicio provisional se amplia de Cuatro Caminos a Hidalgo.



No se ofrece servicio de Hidalgo a Tasqueña.

El servicio de @RTP_CiudadDeMex brinda apoyo para… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que debido al incidente se suspendió el servicio en el tramo de Hidalgo a Tasqueña.

En tanto, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece apoyo a los pasajeros afectados por el cierre de estaciones en esta ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento del incidente, en los que se puede observar los vagones llenos de humo y a cientos de pasajeros desconcertados ante no saber que ocurría, así como del momento en el que son desalojados.

@metro_viral Usuarios del #MetroCDMX quedan atrapados dentro de un Convoy mientras se suscitaba un Incendio 🔥 en un Tren de Línea 2🚨 El Metro Ciudad de México 🇲🇽 vive una Crisis de Mantenimiento actualmente, la cual pone en riesgo a los Usuarios todos los días‼️⚠️ En 2025 la administración de @Adrian Rubalcava recibio $23,000,000.00 para Mantenimiento, y el Servicio está cada día peor❌ #mexico #CDMX #Metro ♬ sonido original - Metro_Viral

