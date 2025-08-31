Mañana toman protesta jueces y magistrados electos; hoy avalaron reforma a Ley Orgánica del PJ

En el Congreso de la Ciudad de México se tomará protesta este lunes 1 de septiembre a 137 jueces y magistrados electos en la jornada del 1 de junio, mientras que este domingo se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre los cambios se incluye la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación del Consejo de la Judicatura.

Al respecto, la diputada y coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, informó que el órgano legislativo celebrará dicha sesión extraordinaria con el propósito de aprobar las modificaciones legales que darán origen a la nueva estructura del Poder Judicial.

“Empezaremos nuestra sesión extraordinaria aquí, en el Congreso de la Ciudad de México, donde vamos a aprobar diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto da origen, el día de mañana, a la toma de protesta de jueces y magistrados en este mismo recinto. Como todas y todos ustedes saben, con esta reforma constitucional aprobada en meses anteriores se crearon diversas modificaciones al Poder Judicial; por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial, que no existía y hoy está vigente, debía quedar plasmado en la ley. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura queda ya inhabilitado”, explicó la legisladora.

El proceso ocurre después de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entregó constancias de mayoría a las personas electas el 1 de junio. En total se eligieron 137 cargos: cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistraturas y 98 juzgados en distintas materias.

🏛️⚖️ En el #CongresoCDMX se llevará a cabo la toma de protesta de 98 personas juzgadoras. pic.twitter.com/tfW9sQabG2 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 31, 2025

Cabe mencionar que fue la primera elección directa de jueces y magistrados del Poder Judicial local y que se realizó en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024–2025, con una participación ciudadana de 14.73 por ciento.

En este marco, Bravo detalló que la toma de protesta se realizará en bloques de 17, 17 y 13 personas, y que la sesión se dividirá en tres apartados: elección de la Mesa Directiva, informe institucional de la jefa de Gobierno y juramentación de los jueces y magistrados. También advirtió que quienes no lleguen puntuales no podrán asumir el cargo.

Además, informó que se instalará una mesa de trabajo con el Instituto Electoral y el Gobierno de la Ciudad de México para modificar el proceso de elección del Poder Judicial rumbo a 2027.

“Les queremos platicar que también vamos a instalar la mesa de trabajo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y con el Gobierno de la Ciudad de México. Esto será por las reformas que tenemos que hacer a partir de lo que ya pasó en esta elección. Consideramos que hay algunos temas que debemos modificar, y en esta mesa se hablará también sobre el diagnóstico del Poder Judicial. Estaremos, en colectivo, haciendo algunas propuestas de modificación rumbo a la totalidad de la elección del Poder Judicial en 2027.”, detalló la coordinadora.

🏛️🫂⚖️ Con 51 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, el #CongresoCDMX aprobó durante el Periodo Extraordinario la Ley Orgánica del Poder Judicial de la #CDMX, promovida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM . pic.twitter.com/AZVAq8qGDs — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 31, 2025

