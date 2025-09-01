Avala el Congreso de CDMX cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Diputados capitalinos durante la sesión de ayer, en el Congreso local.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual plantea, entre otras cosas, la extinción del Consejo de la Judicatura local y que la presidencia del Tribunal de Justicia capitalino sea renovada cada tres años.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, explicó que el dictamen no sólo permitirá la alineación con la reforma constitucional de 2024 que derivó en la elección del Poder Judicial.

El Dato: El 1 de enero de 2026, entrará en vigor el presupuesto unificado del Poder Judicial de la ciudad, lo que consolidará la nueva estructura presupuestal del mismo.

Además el legislador, afirmó, con esta iniciativa, que fue avalada con 51 votos a favor y 15 en contra, se garantiza el acceso a una “justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.

Entre las distintas disposiciones, la iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, plantea que el Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas, quienes ocuparán el cargo durante seis años.

14.3 Por ciento fue la participación ciudadana en la elección judicial capitalina

400 artículos, al menos, tiene el decreto para reformar la Ley Orgánica del PJ

De quienes ocupen dichos cargos, precisa el documento, una será electa por el Congreso capitalino, otra por el Ejecutivo local y tres más por Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Asimismo, el dictamen determina que los jueces y magistrados serán electos por voto popular y durarán nueve años en su cargo; también incorpora la reelección de estos cargos.

Durante el cierre del periodo extraordinario de sesiones, los legisladores avalaron la propuesta de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con 51 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, lo cual fue celebrado por la mayoría de los asistentes, principalmente los ligados al oficialismo.

La propuesta prohíbe que los servidores públicos de la judicatura perciban una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo federal.

Martínez Urincho reconoció que si bien el dictamen significa un avance en materia judicial, aún resta por hacer. Así, reconoció a los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así como a los legisladores de oposición.

“El aporte, la participación que han hecho las fuerzas políticas, en especial de la oposición, que reconocemos que aún falta avanzar en algunos temas de adecuar de manera precisa esta reforma.

“Necesitamos este voto de confianza en ese instrumento legislativo sabedores que en el futuro podemos presentar otras iniciativas, inicialmente iniciativas constitucionales que nos permitan hacer con precisión estos ajustes legales que requiere el Poder Judicial de la Ciudad de México y avanzar a un mejor funcionamiento del mismo”, dijo.

La propuesta también fue cuestionada por otros legisladores, como el caso de PRI y Movimiento Ciudadano, pero aun así la respaldaron.

Los emecistas Royfid Torres González y Luisa Ledesma Alpízar reconocieron la apertura para llevar a cabo en comisiones modificaciones al texto original; no obstante, cuestionaron lo apresurado de este proceso.

“De fondo, la posición de Movimiento Ciudadano sigue siendo la misma: la Reforma Judicial no debió de existir en estos términos, no debimos poner a los jueces y magistrados en los periodos de elección ni tampoco la ciudad tuvo que entrar de manera apresurada a este ejercicio”, dijo el diputado.

En la sesión fueron aprobadas reservas presentadas por Morena, PRI y Movimiento Ciudadano; aunque las del PAN fueron rechazadas.

El legislador del blanquiazul, Mario Enrique Sánchez, cuestionó la reforma y aseguró que ésta no ayudará a mejorar la justicia en la ciudad y que sólo se trata de una estrategia política.

“Esta reforma no fortalece al Poder Judicial, lo somete; no lo moderniza, lo amarra; y no lo reorganiza, lo paraliza”, expresó el diputado local ante el Pleno del recinto legislativo.

NUEVOS CARGOS. Hoy, el Congreso de la Ciudad de México tomará protesta a a 137 jueces y magistrados electos en la jornada del 1 de junio.

En conferencia, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, detalló que la toma de protesta se realizará en bloques de 17 y 13 personas, y que la sesión se dividirá en tres apartados: elección de la Mesa Directiva, informe institucional de la Jefa de Gobierno y juramentación de los jueces y magistrados. Quienes no lleguen puntuales no podrán asumir el cargo, afirmó.

El proceso ocurre después de que el Instituto Electoral capitalino entregó constancias de mayoría a las personas electas el 1 de junio. En total se eligieron 137 cargos: cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistraturas y 98 juzgados en distintas materias.

LOS PUNTOS

El dictamen aprobado plantea, entre otros puntos, los siguientes:

La extinción del Consejo de la Judicatura

El Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada tres años

Los jueces y magistrados durarán nueve años en el cargo

Determina que los jueces y magistrados serán electos por voto popular

Buscan mejorar la elección capitalina

Por: Abraham Saldivar

La diputada local Xóchitl Bravo, dirigente de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, señaló que se instalará una mesa de trabajo con el Instituto Electoral y el Gobierno capitalino para modificar el proceso de elección del Poder Judicial rumbo a 2027, tras identificar varios problemas en la reciente jornada electoral.

Uno de los principales inconvenientes, indicó Bravo, fue la falta de aspirantes suficientes en algunas materias, lo que obligó a declarar desiertos ciertos cargos desde la convocatoria inicial.

“Nosotros, desde la convocatoria inicial, tuvimos que declarar desiertas algunas materias porque no había suficientes candidatas o candidatos”, comentó.

Además, el Observatorio Electoral Judicial denunció que, desde el proceso de selección de personas candidatas, existió una sobrecarga de postulantes en algunas materias y escasez en otras.

Según datos oficiales, en la especialidad “Administrativa” hubo en promedio 4.8 candidatos por vacante, mientras que en “Civil y de Trabajo” la cifra fue de 2.8 por cargo. En total, se registraron 773 candidaturas para 168 vacantes en la Ciudad de México, con un promedio de 4.6 personas por plaza.