Clara Brugada felicita a 30 mil corredores del evento en 2025

La capital del país fue abarrotada por 30 mil corredores para llevar a cabo la cuadragésima edición del Maratón CDMX. Después de la ceremonia de premiación Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció y felicitó a todos los participantes tanto nacionales como internacionales.

“Quiero felicitar a todas y a todos los corredores que participaron en esta carrera tan querida y emblemática de la Ciudad de México, gracias por pintar nuestras calles con tanta energía, disciplina, alegría y pasión. Hoy el maratón tomó la Ciudad de México… La ciudad late con el maratón. Así que gracias, a los 30 mil corredores que participaron y dentro de ellos felicitamos también a los mil 300 extranjeros que participaron en el maratón”, expresó la Jefa de Gobierno.

Brugada remarcó que la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México quedará marcada en la historia por ser el evento que conmemora los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, remarcando la vasta historia que tiene nuestra ciudad.

“Cada Maratón cuenta con una historia, y en este año es especial el Maratón y el Medio Maratón se inscriben dentro de la conmemoración de los 700 años de la fundación de esta ciudad de Tenochtitlán. Esta carrera entonces es un homenaje a la historia profunda de nuestra ciudad. Quienes han participado en esta carrera son herederas y herederos de esta tradición, mujeres y hombres que vencen la distancia y el cansancio con la frente de alto y el corazón firme”, comentó.

Para concluir con su participación Clara Brugada volvió a dar las gracias pero esta vez “por representar con este Maratón la fuerza y el espíritu colectivo de la Ciudad de México se encuentra en el Maratón. Seguiremos apoyando y esforzándonos más para que cada día, cada vez este Maratón sea mejor”.