¿Nueva Lady Racista? Joven llama ‘cerda’ y ‘puerca’ a policía que la detuvo; oficial la denuncia

Apenas unos meses después de la controversia surgida alrededor de Lady Racista, mujer de origen argentino que insultó a un policía en Ciudad de México y ahora es procesada por la ley, surgió en redes sociales un nuevo caso de insultos y agresiones contra una oficial, por el cual, según reportes, ya se interpuso también una denuncia.

A través de redes sociales, se difundieron videos que registraron el tenso momento en el cual una joven es detenida por la policía durante una noche en la capital mexicana. En los videos, la mujer está aparentemente bajo el efecto del alcohol, por lo que se presume que fue detenida por el operativo alcoholímetro.

Sin embargo, lo que pudo ser una detención rutinaria, se convirtió en un tenso momento cuando la joven, posteriormente identificada por el nombre de Jessica Moreno, comienza a insultar y agredir a la policía que la detuvo.

Según se mira en las grabaciones, la policía comenzó a grabar a la joven, por lo cual ésta respondió haciendo lo propio: “Me graba con su celular para el que apenas y le alcanza. Pues yo también te grabo”, dice la mujer, visiblemente alcoholizada.

Posteriormente, la joven y la policía siguen grabándose entre sí, hasta que la primera comienza a insultar en repetidas ocasiones a la oficial, llamándola “cerda” y “puerca”: “Grabame, mi amor. ¿A dónde me vas a subir, a TikTok o a Instagram? ¿A dónde me vas a subir, gorda? Llevo horas grabando a esta puerca, horas grabando a esta cerda”.

Pasado un tiempo, la joven comienza a amenazar a la oficial de que va a demandarla por “corrupta”, e incluso acusa a la policía de no tener visible su número de placa.

A propósito, en otra parte del video, Jessica acusa que la policía le rompió un billete de 500 pesos, con lo que sugiere que intentó sobornar a la autoridad para que la dejaran libre: “Rompió mi billete de 500 pesos, o sea, es lo que gana a la semana la cerda”, dice la joven.

“Lo ocultó [su número de placa] porque es una corrupta, porque no le llegué a los dos mil pesos que me pedía la cerda. ¿Cuánto necesitas para tu hijito? Yo puedo demandar a esta pen…, a esta perr…”, dice la joven en el video, a lo que la policía no responde una sola palabra.

Días después, medios locales reportaron que la policía presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que ya se habría iniciado una investigación contra la joven.

Por estos hechos, Jessica Moreno fue apodada “Nueva Lady Racista”, aunque otros internautas más agresivos la llamaron “Lady Esbelta” (con ironía por el insulto de “cerda” que dirigió a la policía) o “Lady Cerda”.

