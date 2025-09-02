Pone Tribunal de Disciplina lupa a jueces y magistrados

Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de la Ciudad de México afirmaron que entre sus primeras acciones está el evaluar, vigilar y, en su caso, sancionar irregularidades y negligencias cometidas por los recién nombrados 137 jueces y magistrados de la capital.

En el marco de su toma de protesta como parte de este nuevo órgano, Jerónimo Alejo Nicolás consideró que éste debe ser responsable con su labor, por lo cual, de ser necesario, tomarán las medidas pertinentes para garantizar la justicia a la población.

“En primer lugar vamos a ver cómo vamos a estar conformados. Obviamente, tenemos que hacer una estructura donde vamos a trabajar. Y también en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia y el nuevo Órgano de Administración Judicial.

“Una palabra que definirá al Tribunal será responsabilidad, ya que vamos a vigilar y a sancionar a los servidores públicos del nuevo Poder Judicial, hasta a las juezas, jueces y magistrados”, dijo a La Razón.

El TDJ, que está integrado por tres magistradas y dos magistrados, tendrá la responsabilidad de vigilar la conducta de quienes integran el Poder Judicial capitalino, por lo que podrá investigar y sancionar cualquier acto de corrupción, nepotismo y retrasos injustificados en los procesos.

El Dato: El domingo, el Congreso capitalino aprobó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la extinción del Consejo de la Judicatura local.

Al respecto, Diego Armando Guerrero García, magistrado electo de dicho tribunal, mencionó en entrevista que las primeras acciones que hagan los integrantes del TDJ se encaminarán en la mejora del Poder Judicial.

“Vamos a hacer una evaluación muy importante de cómo está el Poder Judicial: reconocer a aquellos jueces y magistrados que están haciendo su trabajo de manera correcta, pero a aquellos que no lo están haciendo sancionarlos, en un momento determinado”, declaró a este diario.

Además de estos dos funcionarios, el Tribunal de Disciplina Judicial está integrado por las magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena, Ixchel Saraí Álzaga Alcántara y Nahyeli Ortiz Quintero. Las cinco personas magistradas ocuparán su cargo hasta 2031 y no podrán ser reelegirse.

5 años permanecerán en el cargo los magistrados del Tribunal

6 personas integran el Tribunal de Disciplina Judicial de la CDMX

Guerrero García destacó la importancia de las primeras labores que se hagan, pues éstas serán un indicativo acerca de la Reforma Judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que resultó en los comicios en la ciudad.

“Primero será clave la independencia que tengamos y el trabajo que llevemos a cabo permanentemente. Las acciones de los primeros 100 días serán muy importantes y de eso va a depender que logremos garantizar credibilidad en la institución.

“Nuestra credibilidad se va a basar en el trabajo que hagamos, pero sobre todo, en los perfiles que conformamos este tribunal. Así como que actuemos de manera rápida con resultados. Así la ciudadanía dirá si esta Reforma Judicial era lo que verdaderamente esperaba”, agregó el litigante, hermano del ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero García, quien es llamado Ministro Chicharrón.

Alejo Nicolás, quien fue el magistrado que consiguió la mayor cantidad de votos el 1 de junio de 2025, dijo que espera que el TDJ reciba una gran cantidad de denuncias y explicó cómo serán atendidas.

“Esperemos que la ciudadanía que sienta que su procedimiento no va acorde con lo que la ley, puede acudir con nosotros a formular una denuncia o una queja.

“A través de la Unidad de Investigación, que estará a cargo de la Comisión de Investigación de Responsabilidades, se harán todas las pesquisas pertinentes”, declaró el funcionario.

Guerrero García, quien fue académico y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, coincidió en la importancia de la participación ciudadana en la labor del Tribunal de Disciplina Judicial.

“Yo esperaría que sí haya muchas denuncias. No sólo que lleguen al Tribunal de Disciplina, sino también que nosotros empecemos a actuar. Llegamos precisamente para hacer cambios importantes al Poder Judicial, pero no lo vamos a hacer solos si no contamos también con el apoyo de la ciudadanía”, comentó.

Éstos y otros 34 magistrados y 98 jueces locales ganadores de la Elección Judicial tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México este lunes.

En el evento estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien rindió su Primer Informe de Gobierno, y el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, en representación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general el Poder Judicial de la ciudad, se renovó en unas elecciones que tuvieron 14.8 por ciento de participación.

En el caso del TDJ, mientras que acudieron a las urnas un millón 175 mil personas para votar por al menos algún candidato o candidata de los 31 disponibles, un millón 401 mil personas decidieron anular su voto. Es decir, la mayoría de las personas que participaron en la elección judicial capitalina no les convenció ningunas de las opciones planteadas.

LOS ELEGIDOS

Los cinco magistrados que integran el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México son quienes obtuvieron más votos en la elección pasada.

Jerónimo Alejo Nicolás │ 358,333

Diego Armando Guerrero García │ 340,503

Martha Alejandra Chávez Camarena │ 308,157

Ixchel Saraí Álzaga Alcántara │ 234,548

Nahyeli Ortiz Quintero │ 230,561

Rechaza nepotismo con Ministro Chicharrón

Por Ivan Ortiz

El magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de la Ciudad de México, Diego Armando Guerrero García, negó que exista una relación de nepotismo con su hermano Arístides Guerrero García, electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quien es conocido como Ministro Chicharrón.

Durante la toma de protesta del nuevo Poder Judicial capitalino y a pregunta expresa de La Razón, Diego Armando Guerrero García aseguró que por cuatro razones no se puede considerar nepotismo que él y su hermano hayan obtenido un cargo tras la elección judicial del 1 de junio de 2025.

“Uno, cada uno ha tenido su vida profesional. Él se ha dedicado a temas de transparencia, yo era profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Segundo, pasamos por dos comités diferentes de elección, él a través de uno federal, yo en uno local”, comentó en entrevista con este diario al finalizar este evento.

“Tercero, no hay un tema de competencias tanto en lo federal y local, como lo estamos viendo. Y cuarto, si uno revisa los resultados de los distintos distritos, no hay espejo en los resultados. Él obtuvo los votos en algunos lugares, yo los obtuve en otros. Tuvimos campañas diferentes”, agregó el magistrado Guerrero García.