Agua pluvial de ayer hidrataría 5 veces al mundo

Las lluvias que azotaron a la Ciudad de México ayer dejaron una gran cantidad de agua, la suficiente como para repartir cinco vasos de agua a cada una de las ocho mil 142 millones de personas que habitan la Tierra.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó la tarde de ayer que los chubascos registrados entre las 00:00 y las 10:00 horas acumularon más de 10 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad.

Con esa cantidad, indicó, podrían abastecerse cuatro mil albercas olímpicas, que tienen una capacidad de dos mil 500 metros cúbicos.

El agua de lluvia que cayó este martes en la capital también equivale a llenar una vez y media la Presa Madín, que forma parte del Sistema Cutzamala y la cual tiene una capacidad de siete millones de metros cúbicos.

Para dimensionar aún más esta tormenta, los 10 millones de metros cúbicos de líquido que azotaron la capital podrían llenar un total de 40 mil millones de vasos de agua, los cuales tienen una capacidad de 250 mililitros.

Aunque es una cantidad de envases muy por encima de la existente en el planeta, si la hubiera, entonces con la cantidad de lluvia que cayó este martes se repartirían los cinco vasos con líquido a la población munidal.

Tal cantidad de agua la resintieron los habitantes, principalmente, de las colonias Municipio Libre, en Iztapalapa, 39 litros por cada metro cuadrado (mm), Tizoc, en Miguel Hidalgo (33.5 mm) y López Mateos, en Venustiano Carranza (32.75 mm), según registraron las estaciones pluviométricas.

Con estas precipitaciones la Ciudad de México acumula 750.40 mm de lluvia en lo que va de 2025, cifra superior al promedio histórico (1982-2024) de enero a septiembre que es de 665.24 mm.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que policías rescataron a 63 pasajeros de un camión que se quedó varado en un encharcamiento en un bajopuente.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y sectorial apoyó a 33 mujeres y 30 hombres.

Lo anterior, porque el camión en el que viajaban se quedó varado en el bajopuente del Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos a causa del encharcamiento registrado en el sitio por la intensa lluvia.

Al inicio de la temporada de lluvia, el 4 de julio de 2025, había caído también 10 millones de metros cúbicos de agua. En ese entonces, el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, afirmó que el diluvio fue atípico, pues desde 2017 no se registraba uno de la misma magnitud.