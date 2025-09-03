Solicita MC investigar a alcalde de BJ por partido

América y Pachuca en su duelo del 30 de agosto a puerta cerrada.

El diputado local por Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, denunció ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía Benito Juárez la decisión de su alcalde, Luis Mendoza Acevedo, de realizar a puerta cerrada el partido América-Pachuca del sábado.

El legislador dijo que solicitó una investigación para aclarar si la decisión del alcalde estuvo relacionada con la presunta negativa de otorgarle accesos al encuentro deportivo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Venimos a presentar una solicitud de investigación, pues nos parece que el alcalde se excedió en su actuación, afectando sobre todo a la afición que ya había comprado entradas.

“Es necesario aclarar su proceder, más aún ante los señalamientos sobre solicitudes especiales de accesos y boletos que él habría realizado”, explicó el legislador.

7 partidos de futbol están programados en el Estadio Ciudad de los Deportes

Mendoza Acevedo argumentó la semana pasada que la decisión fue tomada ante quejas vecinales por el cierre de una vialidad, en un juego del Club América femenil anterior, lo cual, dijo el emecista, no ha sido acreditado de manera oficial.

Ayer, la alcaldía Benito Juárez anunció que permitirá la realización de los próximos partidos de la Liga MX, tanto femenil como varonil, en el Estadio Ciudad de los Deportes, tras revisar los planes de seguridad y Protección Civil del inmueble.

La autoridad precisó que personal de la demarcación y representantes del estadio aseguraron que mantendrán los operativos de control vial, seguridad y logística tanto dentro como fuera del inmueble.